Курсовые разницы помогли компании нарастить чистую прибыль, несмотря на падение выручки и EBITDA. В пятницу Интер РАО (IRAO RX – без рекомендации) опубликовало в целом нейтральные финансовые результаты за 1 кв. 2020 г. по МСФО. Они оказались в рамках ожиданий рынка по выручке и EBITDA, однако превзошли их по чистой прибыли из-за положительных курсовых разниц. Выручка компании в отчетном периоде упала на 5,2% (здесь и далее – год к году, если не указано иное) до 266,9 млрд руб. на фоне снижения выработки на 18,4% и падения реализации электроэнергии на розничном рынке на 2,5%. В сбытовом сегменте продажи увеличились на 1,7% до 185,3 млрд руб. преимущественно за счет роста сбытовой надбавки для гарантирующих поставщиков. В сегменте электрогенерации в РФ продажи упали на 14,8% до 46,4 млрд руб., а в сегменте теплогенегации в РФ – на 4,1% до 29,6 млрд руб. Операционные расходы снизились на 3,5%. Сокращение затрат на приобретение электроэнергии было частично компенсировано ростом расходов на передачу энергии и оплату труда. EBITDA упала на 13,1% до 41,4 млрд руб. Худшая по сравнению с темпами снижения выручки динамика показателя обусловлена в первую очередь провалом в трейдинговом сегменте (минус 71,1%), который был вызван как снижением спроса на приграничных рынках в связи с теплой погодой, так и падением цен на рынке Nord Pool. В сегментах теплогенерации и сбыта рост EBITDA составил 3,4% и 14,1% соответственно при поддержке цен ДПМ по ряду объектов, а также за счет повышения отпускных цен на электроэнергию. Тем не менее чистая прибыль в отчетном периоде увеличилась на 11,1% до 34,6 млрд руб., прежде всего благодаря положительным курсовым разницам в размере 8,9 млрд руб.

Изменение прогноза по EBITDA в 2020 г. — от роста к падению. В рамках представления результатов за 2019 г. в феврале этого года менеджмент рассчитывал на рост EBITDA по итогам 2020 г. Теперь же компания ожидает ее снижения, но пока воздерживается от количественных оценок, поскольку неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации с COVID-19 в России остается высокой. Интер РАО указывает на снижение собираемости платежей за тепловую энергию при пока стабильном уровне собираемости для электроэнергии. Уровень дебиторской задолженности вырос на 10,4 млрд руб. относительно предыдущего квартала, однако часть платежей была погашена в апреле. Дивиденд за 2019 г. был утвержден собранием акционеров в размере 0,196 руб./акция, что эквивалентно дивидендной доходности порядка 40%. Дата отсечки – 1 июня. Представление новой стратегии компании должно было состояться в конце мая, однако в связи с текущей ситуацией было перенесено на вторую половину года. В то же время компания заявила, что и в новой стратегии намерена придерживаться действующей дивидендной политики, предполагающей выплату 25% от чистой прибыли по МСФО. Ослабление рубля будет оказывать поддержку дивидендным выплатам. В то же время неопределенность относительно использования существенной денежной подушки Интер РАО сохраняется, новых подробностей относительно вхождения компании в совместный проект с Роснефтью пока не появилось, равно как и информации, каких вложений это потребует и насколько может сократиться запас ликвидности на счетах Интер РАО. Впрочем, рынок пока не учитывает наличие масштабной денежной подушки на счетах в своей оценке компании.

Компания наращивает денежную подушку. Оценка капитальных затрат на 2020 г. возросла с 30,0 млрд руб. до 32,7 млрд руб., из которых в первом квартале было проинвестировано 3,1 млрд руб. Чистый операционный денежный поток упал на 13,0% до 22,3 млрд руб., а свободный денежный поток увеличился на 8,3% до 19,2 млрд руб. В итоге чистая денежная позиция (с учетом краткосрочных депозитов в банках) Интер РАО выросла до 223,4 млрд руб.