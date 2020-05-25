Мы ожидаем роста выручки на 9% и рентабельность по OIBDA на уровне 43,0%. Завтра, 26 мая, МТС (MBT US – рекомендация пересматривается) опубликует результаты за 1 кв. 2020 г. по МСФО. В этом квартале эффект от пандемии COVID-19 еще будет ограниченным, и мы ожидаем достаточно хорошую динамику в России. В частности, мы прогнозируем рост консолидированной выручки МТС на 9% (здесь и далее – год к году) до 120 млрд руб. и OIBDA – на 2% до 51,5 млрд руб., что предполагает повышение рентабельности по OIBDA на 3,2 п.п. до 43,0%. Чистая прибыль, по нашим прогнозам, составит 13,1 млрд руб.

Мобильная выручка в России продолжит расти. Согласно нашим оценкам, выручка от услуг мобильной связи МТС в России увеличится на 5,2% до 79,3 млрд руб., а продажи мобильных устройств и ПО – на 4% до 14,5 млрд руб. Мы также прогнозируем сокращение выручки от услуг фиксированной связи на 0,3% до 15,1 млрд руб. и выручку МТС-Банка на уровне 7,4 млрд руб. OIBDA в России, по нашим прогнозам, вырастет на 2% до 51,1 млрд руб.

Компания лидирует на рынке и предлагает наиболее привлекательную дивидендную доходность в секторе. Фундаментально сектор мобильной связи в сравнении с другими секторами выглядит относительно защищенным от падения спроса, вызванного распространением эпидемии коронавируса. При этом доходы и операционные расходы основного бизнеса МТС преимущественно номинированы в рублях, что предполагает относительно низкий валютный риск для рентабельности компании. Во втором квартале на результатах негативно скажется падение доходов от роуминга и создание дополнительных резервов МТС-Банком. Тем не менее, на наш взгляд, акции МТС остаются самыми привлекательными в секторе с учетом высокой дивидендной доходности и сильных рыночных позиций компании. В настоящее время наша модель МТС пересматривается.