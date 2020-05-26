Прокачка по газопроводу "Ямал-Европа" сократилась из-за слабого спроса
По сообщению газеты Коммерсант, с окончанием действия долгосрочного контракта с Польшей (17 мая) Газпром существенно сократил прокачку газа по газопроводу Ямал–Европа. Так, 24 мая в точке входа на границе с Беларусью она составила всего 18% пропускной способности (17,3 млн куб. м в сутки), и, как пишет Коммерсант, вчера должна была упасть до 10%. 6 июля польский газотранспортный оператор Gaz System проведет аукцион бронирования газопроводной мощности на период с октября 2020 г. по сентябрь 2021 г. До 1 июля Газпром будет покупать мощность на ежедневных аукционах На 3к20 он уже забронировал порядка 80% мощности трубы.
Наш комментарий: Столь значительное сокращение транзита газа, как мы полагаем, обусловлено прежде всего слабым спросом в Европе на фоне теплой зимы, высоким уровнем запасов газа в подземных хранилищах и падением спроса из-за пандемии, в результате чего спотовые цены на газ остаются вблизи рекордно низкой отметки 40 долл./тыс. куб. м. Отметим, Газпром платит в среднем около 47 долл./тыс. куб. м за транзит по газопроводам, кроме Северного потока, в том числе через Украину, где у компании есть обязательства типа «качай или плати», а транспортировка по Северному потоку обходится компании всего в 20 долл./куб. м, что все равно не обеспечивает выгоду от продажи газа по текущим спотовым ценам. Между тем Газпром продолжает экспортировать по Северному потоку около 158 млн куб. м/cут.
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