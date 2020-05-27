Дивиденды "Детского мира" за 2019 год предполагают дивдоходность на уровне 3%
Совет директоров Детского мира рекомендовал дивиденды за 4к19 в объеме 2,2 млрд руб. Дата закрытия реестра акционеров – 11 июля 2020 г.
Наш комментарий: Рекомендация Совета директоров предполагает дивидендные выплаты в размере 3 руб. на акцию (дивидендная доходность при текущей цене акций составляет 3%). Ранее компания отложила выплату дивидендов до стабилизации ситуации. Рекомендованный объем соответствует коэффициенту дивидендных выплат на уровне 55% от чистой прибыли по РСБУ (90% по МСФО), тогда как изначальное решение и исторический опыт предполагали 100%. Детский мир не исключает распределение оставшейся прибыли за 2019 г. в 2п20. Совокупный размер дивидендных выплат за 2019 г. составит 6 млрд руб. (дивидендная доходность 8%), что делает Детский мир одной из самых привлекательных инвестиций среди анализируемых нами компаний, с точки зрения дивидендных выплат. После начала карантина выручка Детского мира за апрель снизилась на 20% г/г и почти не изменилась в годовом сопоставлении в первые 18 дней мая. На наш взгляд, неопределенность относительно оставшихся месяцев 2020 г. сохраняется из-за неясных перспектив восстановления трафика и влияния ограничений на бюджеты домохозяйств, что, на наш взгляд, делает выплату дивидендов довольно агрессивным распределением капитала.
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