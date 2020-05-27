28 мая Газпром нефть представит финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2020 г.

Согласно нашим прогнозам, выручка Газпром нефти снизится на 22% к/к до 482 млрд руб., EBITDA (без учета доли в зависимых) упадет на 47% к/к до 73 млрд руб., чистый убыток составит 8 млрд руб. против чистой прибыли в размере 80 млрд руб. кварталом ранее.

Согласно нашим прогнозам, финансовые показатели будут ниже, чем в предыдущем квартале, в результате снижения средней цены Urals на 22% к/к до 48 долл. за баррель. Дополнительное давление на EBITDA оказал отрицательный лаг по экспортной пошлине.

Мы ожидаем, что Газпром нефть отразит чистый убыток из-за падения доли в прибыли зависимых компаний и переоценки валютного долга на фоне резкой девальвации рубля в отчетном периоде: курс рубля вырос за 1 квартал с 62 до 78 рублей за доллар.

Мы считаем, что динамика финансовых показателей Газпром нефти в отчетном период полностью объясняется слабой рыночной конъюнктурой, таким образом, снижение результатов уже заложено в котировках ее акций. Как следствие, мы не ожидаем влияния отчетности на акции компании за исключением сильного расхождения результатов с рыночным прогнозом.