На сегодняшнем аукционном дне Минфин предлагает два выпуска облигаций с фиксированной ставкой купона – 3-летние ОФЗ 25084 (YTM 4,74%) и 10-летние ОФЗ 26228 (YTM 5,51%) в объемах 290 млрд руб. и 173 млрд руб., соответственно. Предложение короткого выпуска учитывает изменившуюся рыночную конъюнктуру: за неделю, прошедшую с предыдущего аукциона, кривая доходностей ОФЗ почти не изменилась, в то время как долги некоторых других GEM продемонстрировали снижение доходностей (ЮАР, Колумбия, Индия). В настоящий момент рынок ОФЗ предлагает премию всего 70-150 б.п. к ожидаемой ставке RUONIA на уровне 4% в конце этого года, эта премия является минимальной в сравнении с долгами других GEM (ОФЗ имеют самые низкие доходности и одну из самых высоких ключевых ставок). По-видимому, заявления со стороны представителей ЦБ РФ о неизменности их оценки долгосрочного уровня нейтральной (6-7%) и реальной ключевой ставки (2-3%) охладили пыл локальных участников рынка (поставили под вопрос возможность достижения 4% уже в конце этого года). Кроме того, значительно (с середины марта) укрепился и рубль, что снижает привлекательность ОФЗ в сравнении с долларовыми бондами РФ (они уже полностью восстановились от распродажи и продолжают ценовой рост).

Однако локальные условия для формирования большого спроса на предложенные сегодня бумаги являются благоприятными: сегодня же гасится выпуск 26214, и выплачиваются купоны на сумму 253 млрд руб., Казначейство РФ размещает в РЕПО (под ОФЗ) 400 млрд руб. (взамен погашаемого РЕПО на 300 млрд руб.), также гасятся депозиты в ЦБ РФ на 700 млрд руб. В этой связи спрос на ОФЗ, скорее всего, вновь превысит 100 млрд руб., но для размещения этого объема Минфину, по-видимому, придется предложить премию 5-10 б.п. (особенно по длинным бумагам, чтобы компенсировать ослабление спекулятивного момента).