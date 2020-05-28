Компания снижает стоимость своих электромобилей для американского рынка на 6%, а для китайского — на 4%. Для инвесторов это неоднозначный сигнал. Три квартала подряд компания показывала прибыль и наращивала продажи без снижения цен. И это происходило в жестких условиях пандемии. Сейчас по мере роста продаж автомобилей по всему миру Tesla совершенно неожиданно действует в одном тренде с другими игроками – демпингует и поддерживает спрос снижением цен. Это может указывать на то, что в начале текущего квартала, в апреле, компания зафиксировала более резкое падение продаж (вероятно, до 50%). Не исключено, что и май, который почти завершился, оказался хуже ожиданий менеджмента.

После объявленных скидок стартовая цена люксовой Model S составила $74990, что на $5000 ниже ее изначальной стоимости, кроссовер Model X подешевел до $79990 против прежних $84990. В то же время массовая Model 3 сохранила ценник на уровне $37990. Это можно трактовать по-разному. С одной стороны, в автопроме снижение цен сигнализирует о проблемах с поставками. С другой стороны, Tesla — это не совсем автомобиль, скорее это гаджет на колесах. А снижение цен на цифровые устройства всегда позитивны, поскольку позволяют масштабировать их производство, чем, собственно, сейчас компания активно занимается, впервые запустив производство сразу и в Калифорнии, и в Шанхае.

Игроки рынка восприняли новость о снижении цен на Tesla без энтузиазма. Акции компании потеряли на торгах порядка 2%, несмотря на позитивную динамику широких индексов. Однако роль в этом может играть и то, что сейчас бумага уже находится вблизи многолетних максимумов, а при этом еще не все ожидания рынка полностью отобразились в реальных финансовых показателях компании. Мы считаем, что инвесторам следует дождаться коррекции акций Tesla с нынешних пиков до $650-700 за штуку. В этом случае потенциал роста на длительном горизонте увеличится до 23%.