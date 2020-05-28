“Северный поток 2”может столкнуться с дополнительными санкциями, так как Газпром планирует возобновить строительные работы в Балтике. Напомним, что судно-трубоукладчик “Академик Черский”, принадлежащее российской газовой монополии, стоит в порту Мукран, Германия, находясь неподалеку от газоприемной станции и производственных площадок “Северного потока 2”, пролегающего по дну Балтийского моря. Призванный удвоить существующие экспортные мощности “Северного Потока”, поставляющего природный газ в Европу в обход основных транзитных маршрутов, пролегающих по территории Польши и Украины, новый трубопровод мощностью 55 млрд куб. м завершен на 94%. Строительные работы были приостановлены в конце декабря прошлого года, когда санкции со стороны США не позволили европейским подрядчикам завершить участок трубопровода протяженностью 160 км, пролегающий через территориальные воды Дании.

Поскольку Газпром планирует возобновить строительство трубопровода в ближайшие месяцы, США угрожает расширить санкции против компании с целью пресечь любые попытки вдохнуть новую жизнь в замороженный проект. Тем не менее, мы считаем, что риск санкций для Газпрома невелик – учитывая статус концерна как одного из ключевых игроков на мировой газовой арене, любые выпады в адрес компании неизбежно нанесут серьезный урон рынку трубопроводного газа и СПГ.Как заявил представитель Комитета по Международным Отношениям Сената США, сенатор-республиканец Тед Круз, представляющий интересы штата Техас (одного из ключевых регионов добычи углеводородов в стране), президент США “может и должен наложить на Газпром парализующие санкции”, которые потенциально могут коснуться топ-менеджеров российской газовой монополии, не затрагивая деятельности концерна.

Тем не менее, мы не исключаем, что пакет новых санкций также будет направлен против инвесторов проекта СП2 (Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall) и потенциальных потребителей трубопроводного газа, вынуждая их выйти как из проекта (заметим, что оператором проекта является СП между Газпромом и партнерами), так и из будущих контрактов на поставку газа. Тем не менее, мы хотим обратить внимание на то, что правительство Германии подтвердило свою принципиальную поддержку проекту, охарактеризовав новые санкции как неуместные и несвоевременные перед лицом более серьезных вызовов, связанных пандемией и ее последствиями.

Хотя мы считаем любые выводы вокруг сложившейся ситуации преждевременными, мы отмечаем нарастающее давление со стороны ЕС и США, что, по нашему мнению, ставит перспективы запуска проекта в 2021 г. под сомнение. В свете “экстерриториального” подхода правительства США в решении внешнеполитических вопросов, использующего экономические санкции в качестве инструмента конкурентной борьбы на рынках, представляющих интерес для американского бизнеса, мы хотели бы отметить, что сложившаяся ситуация на газовом рынке вынуждает американское правительство идти на жесткие меры: поскольку газовый рынок переживает глубокий кризис на фоне разрушения спроса и переизбытка предложения, что спровоцировало снижение спотовых цен ниже уровня безубыточности производителей СПГ в США, оценить масштаб нового пакета санкций представляется сложным на данном этапе, что затрудняет прогнозирование этого эффекта на компанию.