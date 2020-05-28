За период с 1 по 25 мая цены выросли на 0,2%. Годовая инфляция остается чуть выше 3,0%, а по итогам месяца может даже немного снизиться: в мае прошлого года цены поднялись на 0,3%. Рост цен замедляется быстрее, чем прогнозировалось, и сейчас перспективы того, что по итогам года инфляция превысит долгосрочный ориентир в 4%, кажутся все более и более призрачными. Это может позволить Центробанку пойти на снижение ключевой ставки на заседании в середине июня сразу на 100 б.п. При этом вчера представители ЦБ в очередной раз повторили, что не пересматривают долгосрочный ориентир по нейтральной ключевой ставке, он остается в диапазоне 6–7% (2–3% в реальном выражении), а нынешний уровень ключевой ставки надо трактовать как стимулирующую денежнокредитную политику. Правда, с учетом динамики инфляции регулятор может быть вынужден проводить мягкую ДКП в течение длительного времени, и вопрос о возврате ключевой ставки к нейтральному уровню будет отложен на неопределенный срок.

Сегодня наступает срок уплаты налога на прибыль. Это последний в этом месяце платеж в бюджет, его объем мы оцениваем в 225 млрд руб. Средств на корсчетах сейчас достаточно, вчерашнее погашение ОФЗ обеспечило приток ликвидности в банковскую систему в размере чуть более 250 млрд руб., и лишь сравнительно небольшая часть этих средств была вчера реинвестирована в ходе первичных аукционов. Некоторую обеспокоенность с точки зрения ликвидности вызывает завтрашнее погашение депозитов Казначейства на 400 млрд руб. Впрочем, мы полагаем, что и оно пройдет в целом безболезненно: во вторник в ходе аукционов банки привлекли уже на депозиты немногим более 200 млрд руб. средств Казначейства, а сегодня ведомство проведет еще один депозитный аукцион с лимитом в 200 млрд руб., что в целом покроет потребности банковского сектора в ликвидности. Вместе с тем краткосрочного всплеска ставок на межбанковском рынке исключать нельзя.