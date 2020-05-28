В апреле экономическая активность в России резко снизилась, причем сильнее всего пострадали сектора, которые зависят от потребления. Между тем в мае началось постепенное снятие ограничительных мер и появились первые признаки стабилизации экономики. Однако некоторые отрасли, такие как нефтяная и сегмент пассажирских перевозок, будут оставаться под давлением.

> Эпидемия коронавируса и карантин негативно повлияли на экономическую активность в апреле. Опубликованная вчера статистика за апрель содержит первые сведения о том, как эпидемия и карантин повлияли на российскую экономику. Больше всего от падения внутреннего спроса пострадали розничная торговля, сектор услуг и обрабатывающая промышленность. Оборот розничной торговли в апреле сократился на 23,4% по сравнению с апрелем 2019 года после годового роста на 5,6% в марте. Спад в сегменте "платные услуги населению", который является лишь одной из составляющих сектора услуг, достиг 37,9% после мартовского падения на 4,4%. Динамика в прочих секторах оказалась лучше. Годовое снижение в сегменте грузоперевозок в апреле составило 6,0%, что указывает на небольшое улучшение по сравнению с мартом, когда годовой спад достиг 6,7%. Сектор строительства тоже пострадал не так сильно (в апреле выпуск уменьшился на 2,3%), поскольку власти многих регионов освободили строительные компании от соблюдения карантинных мер. Похоже, единственным сектором, который эпидемия COVID-19 никак не затронула, стало сельское хозяйство, где годовой рост в апреле составил 3,1% против 3,0% в марте (за 4М20 выпуск в сельском хозяйстве увеличился на 3,0%).

> Годовое снижение промышленного производства в апреле составило 6,6% после роста на 0,3% в марте. По итогам 4М20 годовой спад достиг 0,6%. Отрицательная динамика прослеживалась во всех подотраслях промышленности. Выпуск в добывающей отрасли в апреле уменьшился на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: ситуация ухудшилась на фоне падения добычи угля и полезных ископаемых, помимо нефти, газа и металлических руд. Выпуск в обрабатывающей промышленности сократился на 10% по сравнению с апрелем 2019 года: она оказалась в числе секторов, наиболее пострадавших от эпидемии и карантина. Этот сегмент ощутил давление и со стороны спроса, и со стороны предложения, поскольку многие непродовольственные розничные магазины были закрыты, как и предприятия, не выпускающие товары первой необходимости. Мы полагаем, что промышленное производство в мае снова покажет слабую динамику, т. к. ограничительные меры по всей стране начали смягчаться только в середине месяца. Еще одним неблагоприятным фактором является новое соглашение ОПЕК+, которое предполагает резкое сокращение нефтедобычи.