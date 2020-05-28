Премьер-министр Японии Синдзо Абэ удвоил меры стимулирования национальной экономики. Ранее глава правительства дал смелое обещание сохранить предприятия и домашние хозяйства на плаву с помощью крупнейшего в мире пакета мер реагирования на последствия коронавируса.

Его кабинет одобрил набор мер в объеме 117 трлн иен ($ 1,1 трлн), который включает финансовую помощь столкнувшимся с трудностями компаниям, субсидии, которые помогут организациям платить арендную плату. Несколько триллионов иен будет направлено на медицинскую помощь и поддержку местной экономики. Расходы будут финансироваться вторым дополнительным бюджетом, который побьет рекорд предыдущего дополнительного бюджета, принятого в прошлом месяце.

Последний пакет помощи был утвержден после того, как данные на прошлой неделе подтвердили, что Япония погрузилась в рецессию (ВВП в первом квартале снизился на 3,4%, г/г), а опросы показали, что одобрение действий кабинета премьер-министра Абэ значительно упало. Видимо, чувствуя необходимость предпринять больше усилий, 25 мая Абэ пообещал довести объем экономических стимулов до 40% ВВП.

«Мы полны решимости защитить японскую экономику», — сказал заместитель Абэ, после того как кабинет министров утвердил последний дополнительный бюджет.

Объемы стимулирования вышли далеко за пределы ожидавшегося всего неделю назад. Это создало сильное впечатление того, что администрация делает все возможное, чтобы сохранить рабочие места и предприятия, хотя более ранние меры, такие как выдача наличных и субсидии, не были реализованы.

Правительство Японии отменило чрезвычайное положение в стране на этой неделе, и новые случаи заражения вирусом практически не регистрируются, однако экономические перспективы остаются неблагоприятными. Консенсус-прогноз предполагает, что ВВП Японии сократится более чем на 20% в этом квартале.

Новые меры соответствуют общему размеру апрельского пакета в 117 трлн иен, суммарный объем двух пакетов составит чуть менее 234 трлн иен ($2,17 трлн). Мы считаем, что восстановление экономики будет поступательным, поскольку экспорт, туризм и инвестиции в бизнес стремятся вернуться к докризисным показателям, но сталкиваются со слабой конъюнктурой рынка.