Менеджмент Micron повысил прогноз финансовых показателей на третий фискальный квартал, который для компании заканчивается 28 мая. Так, прогноз по выручке повышен до диапазона $5,2-5,4 млрд с прежних $4,6-5,2 млрд. Прогноз по EPS предполагает показатель в пределах до $0,61-0,66 против $0,56, заложенных в предыдущих оценках. При этом, консенсус аналитиков на отчетный квартал по выручке составлял $4,9 млрд, а по EPS – $0,56.

Повышение прогноза обусловлено улучшением ценообразования для чипов памяти NAND и DRAM, а также более благоприятными условиями поставок. Поддержку спросу оказывают тенденции в области электронной коммерции, облачных решений, работы из дома онлайн. Выступая на конференции 2020 Bernstein Strategic Decisions Conference, СЕО компании также указал на ожидания роста продаж смартфонов на фоне восстановления экономической активности. При этом, по мнению аналитика Криса Касо, повышение прогноза может быть обусловлено не усилением спроса на чипы памяти, а ростом закупок на фоне страхов, связанных с перебоями в поставках.

Улучшение прогноза финансовых показателей Micron на ближайший отчетный квартал оказало поддержку всем компаниям сектора полупроводников. Мы позитивно оцениваем повышение прогноза по Micron на ближайший отчетный квартал. При этом мы полагаем, что динамика может быть неустойчивой и подверженной колебаниям до конца 2020 года. Результаты квартального отчета и прогнозы менеджмента могут прояснить перспективы эмитента на ближайшие кварталы. В текущих условиях мы считаем, что инвесторы будут наращивать позиции в бумагах Micron, но рост будет ограниченным ввиду скачка цен на 8% по итогам торгов 27 мая.