Walt Disney перезапустит свои парки и студии не раньше середины лета. Компания объявила, что открытие аттракционов в Disney World в Орландо предварительно назначено на 11 июля. Уже получено одобрение властей округа Ориндж, осталось получить согласие со стороны губернатора Флориды. Walt Disney World — это ключевой тематический курорт компании, в котором расположено несколько топовых по выручке парков, в том числе Kingdom and Animal Kingdom, которые откроются в названную дату, и парк технологий будущего Epcot, перезапуск которого назначен на 15 июля. На ту же дату запланирован старт работ в калифорнийских съемочных павильонах Disney. Дата открытия калифорнийского Disneyland в Анахайме до сих пор не определена.

Все эти новости умеренно негативны для инвесторов. Флоридский Disney World откроется на два месяца позже, чем парки в Шанхае. И по опыту Китая можно предвидеть, что прежних оборотов не будет до конца сезона. На данный момент Шанхай вынужден принимать лишь 20 тыс. посетителей в сутки, что более чем в 4 раза ниже его пропускной способности. Несмотря на повышенный спрос на билеты, клиенты испытывают существенные неудобства. Так, отменены парады и салюты, ограничены контакты с сувенирной продукцией, заказы и оплата в общепите производится только через гаджеты или другим бесконтактным способом, посещение аттракционов сопровождается проверкой температуры, обязательным ношением масок и другими санитарными требованиями. Предварительно сообщается, что и на съемочных площадках в Голливуде будут действовать новые правила. Например, контактные сцены между актерами могут быть отменены или изменены по требованию COVID-консультантов. Все это неизбежно будет замедлять восстановление привычного ритма бизнеса Disney.

С января по март потери паркового подразделения Disney составили $1 млрд. С мая по июль при условии частичного восстановления продаж мы ожидаем еще до $300 млн упущенных доходов. Итого, компания потеряет из-за простоя парков порядка 1,5% годовой выручки. По большей части этот негатив уже учтен в стоимости акций. После объявления об открытии парков в Орландо акции Disney прибавили около 0,5%, но на расширенной сессии на столько же упали. На горизонте до года бумага сохраняет потенциал роста более 25%.