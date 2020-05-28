Ралли продолжается. Это по идее должно всех радовать. И это безусловно здорово. Но на рынке стали проявляться признаки локальной перекупленности. Инвесторы в отдельные моменты начали выказывать нерешительность и ни с того ни с сего шарахаться из стороны в сторону. Это особенно явно было заметно вчера в середине торгового дня, когда рынок внезапно без видимых поводов покатился вниз и потом точно также достаточно быстро развернулся и побрел на исходные позиции. Лишь последний час торгов прошел уже под полным контролем быков, и именно благодаря этому день завершился на мажорной ноте.

Но, несмотря на все эти внутренние перипетии, общий тренд остается неизменным. Максимальный спрос сосредоточен сейчас в отстающих акциях. А это акции промышленных и финансовых компаний. По итогам дня оба этих сектора были вне конкуренции и значительно опередили в темпах роста все остальные экономические сектора. Так, акции промышленного сектора выросли за день в среднем на 2,97%, а финансового и того больше — на 3,41%. Да и лидеры на уровне отдельных компаний остаются прежними. Как и накануне, среди промышленных компаний максимальный рост продемонстрировали акции General Electric (GE, +7,21%), а в финансовом секторе не было равных по росту акциям крупнейших банков, которые прибавили к своей капитализации еще от 6 (JPMorgan (JPM)) до 8,5 (Citigroup (C) процентов.

И все же в росте акций выше перечисленных секторов в принципе не было ничего удивительного, поскольку спрос на них стабилен уже в течение нескольких дней. А вот что действительно порадовало вчера инвесторов, так это стремительный взлет котировок акций мирового лидера в производстве микрочипов компании Micron Technology (MU, +7,97%). Столь мощный рост случился после появления рекомендации покупать эти акции в целью в 100 долларов (!!!) от известнейшего аналитика из Rosenblatt Securities Ганса Мозесманна (Hans Mosesmann). И эту свою рекомендацию аналитик сопроводил словами, что Micron — «это прекрасная роза, которая продолжает цвести». По-видимому, именно эти слова и вдохновили инвесторов на их покупку.

Вот на кого еще следует обратить внимание в настоящий момент, так это на акции телекоммуникационного гиганта AT&T (T, +3,34%). Точнее на эти акции надо было обратить внимание еще раньше. Но и сейчас они остаются вполне привлекательными для покупки в связи с блестящими перспективами этой компании после успешного запуска стримингового TV канала HBO Max, который станет (а в этом никто не сомневается!) мощный конкурентом Netflix (NFLX, +1,23%). Так что монополии Netflix в области интернет-телевидения подходит конец.

Ожидания рынка 28 мая

День размышлений. Именно таким ожидается он сегодня. Рынок в последние дни рос и при этом достаточно мощно. У многих аналитиков это даже вызывает недоумение, так как текущая экономическая ситуации не внушает особого оптимизма. Но инвесторы до сих пор предпочитают игнорировать этот факт. Однако пауза в росте назрела по всем параметрам — и с фундаментальной, и с технической точек зрения. Возможно, именно поэтому сегодня с самого утра участники американского рынка ведут себя очень осторожно и сильно не отрываются от нулевых отметок в отличие, допустим, от своих европейских коллег. Европа продолжает радоваться освобождению от пут коронавируса и растет уже 5-й день подряд.

Но Америка готовится к остановке. И день сегодня будет явно непростой. Однозначно все с большим напряжением будут ждать выхода очередной порции макроданных. Главное, как всегда в последнее время — это количество новых безработных. Ожидаемая цифра по-прежнему велика — более 2,1 млн. человек. Но это прогноз, а по факту может быть еще больше, и это, безусловно, может испортить настроение инвесторам. А кроме того еще выйдут уточненные данные по ВВП за 1-й квартал, а также данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов. Все это важно и значимо. Как говорится, не проходите мимо!

Ну и довершение ко всему еще и до начала торгов появится квартальная отчетность от целого ряда известных ритейлеров, таких как Costco (COST), Dollar General (DG) и Dollar Tree (DLTR). Ожидания здесь вполне позитивны, но безусловно могут быть и неприятные сюрпризы.

А вот что точно не будет способствовать стабилизации ситуации, так это распоряжение по социальным сетям, которое президент Трамп намерен подписать сегодня в ответ на комментарии своих постов компанией Twitter (TWTR). Если это случится, то это будет однозначно воспринято участниками рынка как явный негатив.

Но не будем о плохом. Для тех, кто все же хочет зарабатывать на рынке напоминаем, что сегодня последний день, когда можно «вскочить в дивидендный поезд» по акциям компании Century Link (CTL) и, купив акции, получить дивиденды с доходность 9,8%.

Что же касается рынка в целом, то все же, наверное, следует ожидать сегодня небольшой фиксации прибыли со снижением котировок в среднем около 0,5%.