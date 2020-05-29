Курс рубля в течение завершающейся недели укреплялся против доллара и обновил максимум с 6 марта, немного не дойдя до психологически значимого уровня 70 рублей. При этом евро, напротив, вырос за неделю против российской валюты на фоне подскока на форексе в район 1,115 доллара – максимума с конца марта.

Основным фактором курсовой динамики рубля осталась динамика нефтяного рынка, державшегося в основном в узком диапазоне 35-37 долларов за баррель сорта Brent – около максимумов с середины марта. Спрос инвесторов на российский госдолг в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ продолжил поддерживать курс российской валюты. Общий возврат аппетита к риску на фоне надежд на восстановление мировой экономики также поддержал курс рубля.

В итоге, доллар во второй половине дня в пятницу за неделю снижался на 1 рубль до уровня 70,6 рубля, евро поднимался на 40 копеек до 78,5 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом опустилась ниже 2,5 тысячи против 2,5 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ РАСТИ К ДОЛЛАРУ

В начале недели рубль стабилизировался против доллара и евро. Спрос на рисковые активы, в том числе и на рублевые, поддерживался оптимизмом в мире по поводу выхода стран из ограничительных мер, принятых ранее в связи с новым коронавирусом.

Так, в воскресенье церкви во Франции провели свою первую мессу за два месяца, поскольку правительство разрешило открывать храмы. Следующий этап снятия карантина, в рамках которого начнут открывать кафе и бары, намечен на 2 июня. Богослужения во всех храмах также возобновились в Италии. А с 25 мая ряд регионов Испании начнут вторую стадию снятия ограничений, которая предполагает открытие пляжей для отдыха и купания, а не только для занятий спортом и прогулок.

При этом российская валюта потеряла в начале недели поддержку со стороны продаж валюты экспортерами в связи с прохождением пика майских налоговых выплат.

В середине недели рубль рос, отыгрывая увеличение аппетита к рисковым активам. Он поддерживался новостями по испытанию вакцины от коронавируса. Согласно сообщениям, американская фармацевтическая компании Novavax начала первые клинические испытания на людях разработанной ею вакцины от коронавируса.

Кроме того, инвесторы были настроены оптимистично по поводу перспектив восстановления мировой экономики на фоне ослабления ограничительных мер.

Рынок нефти ростом отыгрывал оценки Минэнерго РФ о том, что Россия вышла на целевой показатель в рамках соглашения ОПЕК+, сократив обещанные 2 миллиона баррелей добычи нефти в сутки. Кроме того, Минэнерго РФ сообщило, что рассчитывает на восстановление баланса на рынке нефти в июне-июле.

Наконец, вербальную поддержку валюте РФ оказало заявление главы департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексея Заботкина о том, что регулятор допускает снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

В то же время, сдерживающим фактором для рубля стало ухудшение геополитического фона из-за противоречий между США и КНР по Гонконгу.

Китайские законодатели одобрили введение в Гонконге закона о национальной безопасности, призванного положить конец антиправительственным протестам. Американский президент Дональд Трамп пообещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия властей КНР в отношении специального административного района Китая — Гонконга. Возможная санкционная война из-за этого навредит обеим странам и негативно повлияет на развитие мировой экономики.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели сопровождалось коррекционной понижательной динамикой курса рубля к евро и стабилизацией против доллара неподалеку от его почти трехмесячного минимума. Это обусловлено ростом европейской валюты на форексе в район максимумов с конца марта – около 1.115 доллара. Рынки отыгрывают на новости по мерам помощи в Евросоюзе.

Еврокомиссия (ЕК) представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от кризиса в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро).

Сдержанные (после предыдущих рекордов) итоги аукционов Минфина по размещению ОФЗ на этой неделе несколько снизили спрос на рубли. Ведомство на безлимитных аукционах в среду разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом двух серий на 78,3 миллиарда рублей при совокупном спросе 108,8 миллиарда.

Впрочем, ЦБ РФ сохраняет оптимизм по поводу рынка госбумаг, считая, что его устойчивость обусловлена, прежде всего, низким уровнем государственного долга. Он составляет 12,3% от ВВП — самый низкий уровень среди стран G20.

Таким образом, начало лета рубль вряд ли встретит сильным курсовым движением на фоне противоречивых факторов по поводу выхода из карантина (рост активности и импорта одновременно). Завершение налогового периода может быть отчасти компенсировано (в вопросе спроса на рублевую ликвидность) сохранением привлекательности рублевого долга, тем более в ожидании снижения 19 июня ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 1 процентный пункт до 4,5% годовых.