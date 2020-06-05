Курс рубля в течение завершающейся недели продолжил укрепляться против доллара и обновил максимум с 6 марта, опустившись до уровня 68,21 рубля. При этом евро демонстрировал на неделе более уверенную динамику против российской валюты на фоне подскока на форексе выше 1,135 доллара – до максимума с 10 марта.

Основным фактором курсовой динамики рубля оставались ценовые колебания нефтяного рынка, удержавшегося в рамках консолидации около 37 долларов за баррель сорта Brent и рванувшего в пятницу в район 42,5 доллара – впервые с 6 марта. Спрос инвесторов на российский госдолг в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ также продолжил поддерживать курс российской валюты на фоне вербальных интервенций представителей ЦБ по денежно-кредитной политике. Наконец, ослабление доллара к евро на форексе сигнализировало о возросшем спросе на рисковые активы.

В итоге, доллар во второй половине дня в пятницу за неделю снижался на 1,6 рубля до уровня 68,5 рубля, евро — на 60 копеек до 77,3 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 2,85 тысячи против 2,5 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ЗАКРЫЛ ГЭП МАРТА

В начале недели рубль уверенно рос против доллара и евро, отыгрывая увеличение аппетита к рисковым активам на мировых торговых площадках.

Инвесторов успокоили заявления президента США Дональда Трампа, который не стал предпринимать конкретных шагов в отношении Гонконга и Китая. Трамп в прошлую пятницу объявил, что решение об отмене статуса Гонконга как полуавтономного города повлияет на такие вопросы, как договоры об экстрадиции, торговля отдельными видами высокотехнологичной продукции и рекомендации для американских туристов. Однако конкретные меры объявлены не были.

Кроме того, аппетиту к риску на развивающихся рынках способствовали и данные о росте индекса деловой активности в производственном секторе Китая в мае выше психологически важного уровня в 50 пунктов. Это сигнализирует о восстановлении роста экономики.

В первой половине недели доллар опустился ниже максимального уровня 6 марта (68,595 рубля), от которого в течение двух недель произошел его скачок почти до 82 рублей на фоне рухнувших в начале марта нефтяных цен. Таким образом, российская валюта компенсировала нефтяной кошмар марта.

Рост рынка нефти в начале июня помогал этому. Его участники отыгрывали новости о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления действующих сокращений добычи нефти на один-три месяца. ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Однако приостановка роста нефти в середине недели была вполне закономерной. Рост предыдущих дней был очень активен – он составил почти 15% только за три июньских сессии и привел к тестированию котировками круглого уровня 40 долларов за баррель.

Неуверенность рынка нефти была усилена ростом геополитических рисков. Дополнительное давление пришло от напряженности в отношениях США и Китая. Министерство транспорта США в среду подтвердило, что с 16 июня прекращает все регулярные пассажирские перевозки китайских авиакомпаний в страну и из нее. Ранее власти США обвинили правительство Китая в том, что оно препятствует возобновлению полетов американских авиакомпаний в страну после сокращения числа рейсов из-за пандемии коронавируса.

ПРОГНОЗЫ

Однако как это часто бывает летом, тучи быстро рассеялись, и солнце опять всех обогрело. Завершение недели сопровождалось подскоком курса рубля к евро и доллару вслед за раллирующими нефтяными котировками.

Рынок "черного золота" наполнился оптимистами на фоне заявлений ОПЕК+ о том, что альянс рассмотрит 6 июня вопрос о продлении сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на период после июня.

Вербальные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, прозвучавшие на пресс-конференции, также поддержали курс рубля в конце недели. Она в частности, в очередной раз напомнила, что ЦБ РФ видит пространство для снижения ключевой ставки 19 июня, вариант снижения на 1 процентный пункт также возможен. При этом инфляционные ожидания в РФ повысились, но уже корректируются и продолжат снижаться, считает глава регулятора.

Впрочем, Набиуллина, говоря о возможности шага по снижению ключевой ставки больше чем на 1 процентный пункт, заявила, что при таком изменении ставки могут быть риски для банков, которых ЦБ хотел бы избегать.

Как бы там ни было, спрос на рублевые активы пока сохраняется. Минфин разместил на неделе ОФЗ на 109 миллиардов рублей (по номиналу) при совокупном спросе более чем в 160 миллиардов.

Однако по мере приближения даты решения ЦБ по ключевой ставке (19 июня) некоторые игроки начнут фиксировать прибыль, откупая подешевевшую в последние недели инвалюту. Это может остановить рубль на текущем 3-месячном пике или даже опять толкнуть его в сторону 70 против доллара.