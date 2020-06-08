На выходных экспортёрам удалось прийти к соглашению о продлении масштабных сокращений нефтедобычи в 9,7 млн барр./сутки еще на один месяц – до конца июля. При данных вводных участники рынка продолжают ожидать балансировки нефтяного рынка в течение 2-3 кварталов 2020 года, что оказывает поддержку нефтяным ценам. Также в пользу роста нефтяных котировок выступает и сохранение рыночных настроений в зоне risk-on.

На наш взгляд, в летней перспективе в нефти сохраняются риски коррекции. Сохранение ценовой конъюнктуры на повышенных уровнях будет напрямую зависеть от темпов восстановления мирового спроса на нефть. В том случае, если восстановление спроса будет иметь сдержанный формат, продленных до конца июля сокращений нефтедобычи может оказаться не достаточно для балансировки рынка. При таком векторе развития событий экспортёрам придется вернуться к обсуждению очередного продления действия сделки. В свою очередь считаем, что прийти к компромиссу будет все сложнее с каждым новым пересмотром условий ОПЕК++.

В случае если в июле спросу не удастся продемонстрировать существенное восстановление, а переговорный процесс между экспортёрами по продлению сделки затянется, нефтяные цены могут достаточно быстро скорректироваться к уровням 35$. К аналогичной коррекции в нефти может привести и изменение настроений инвесторов в случае, например, роста опасений второй волны пандемии или реализации новых раундов эскалации в отношениях США и Китая.

Ожидаем, что по итогам 2020 года нефтяные цены сформируются вблизи 40-45$.