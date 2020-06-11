Курс рубля в течение завершающейся укороченной рабочей недели успел обновить максимум против доллара с 6 марта (68,04 рубля) и затем отошел вниз от него. Евро продемонстрировал более уверенную динамику на фоне его укрепления на форексе — в моменте выше 1,14 доллара.





Основным фактором курсовой динамики рубля оставались ценовые колебания нефтяного рынка, сумевшего на какое-то время закрепиться на психологически значимом уровне 40 долларов за баррель впервые с 6 марта. Однако в конце недели нефть резко пошла вниз, потянув и рубль за собой.





Сохранение спроса на рублевые активы в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке поддержало курс рубля. Однако ФРС США в конце недели дала рынкам рискового капитала очень негативные сигналы в прогнозах по основным экономическим показателям.





В итоге, доллар в конце дня в четверг за укороченную неделю рос на 1,1 рубля до уровня 69,8 рубля, евро — на 1,8 рубля до 79,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом опустилась до 2,68 тысячи против 2,85 тысячи неделей ранее.





РУБЛЬ НЕ ПЕРЕНЕС НЕГАТИВА ФРС





В начале недели рубль по инерции рос против доллара и евро на фоне сохраняющегося спроса на рублевый долг в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. В частности, игроки рынка обратили внимание на оценки аналитиков Sberbank CIB перспектив динамики ключевой ставки ЦБ РФ. Банк России в текущем году может снизить ключевую ставку еще на 1,5 процентного пункта — до исторического минимума в 4%.





Рост рынка нефти после субботней встречи ОПЕК+ также поддержал курс валюты РФ. Цена барреля сорта Brent превышала 43 доллара после того, как члены альянса договорились продлить на июль сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ на 9,7 миллиона баррелей в сутки.





Однако министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в понедельник выразили мнение, что рано говорить о возможности продления такого же сокращения добычи и на август. Это обусловило последовавшую коррекцию вниз на рынке нефти, сократило темпы роста рубля, а впоследствии даже толкнуло его вниз.





Инвесторы также обратили внимание на заявление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиза бен Сальмана, из которого можно было понять, что дополнительное сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ в июне — это "разовая акция". Негативом также стало наращивание добычи в Северной Америке.





Мягкие решения ФРС США краткосрочно поддержало курс рубля против доллара. Это происходило на фоне укрепления европейской валюты н форексе выше 1,14 доллара.





ФРС США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Федрезерв ожидает, что ставка останется на текущем уровне до тех пор, пока не будет уверенности, что экономика прошла через последние события и находится на пути достижения своих целей по занятости и стабильности цен.





Кроме того, регулятор продолжит ежемесячно выкупать американские государственные облигации на сумму 80 миллиардов долларов, а также приобретать ипотечные бумаги на 40 миллиардов долларов до тех пор, пока экономика не вернется на устойчивую траекторию роста.





ПРОГНОЗЫ





Однако завершение укороченной рабочей недели сопровождалось резким провалом курса рубля против евро и доллара. Инвесторы обратили внимание на слабые прогнозы ФРС США, которая заметно ухудшила прогнозы по ВВП и безработице в США на 2020 год, также понижен прогноз по инфляции. В 2020 году ожидается падение ВВП страны на 6,5% против декабрьских оценок роста на 2%. На 2021 год прогноз роста ВВП, наоборот, улучшен до 5% с 1,9% (из-за низкой базы). Прогноз по безработице на 2020 год ухудшен до 9,3% с декабрьских 3,5%, а на 2021 год — до 6,5% с 3,6%. Прогноз по инфляции на текущий год понижен до 0,8% с 1,9%, на 2021 год — до 1,6% с 2%.





В 2022 году ФРС ожидает роста экономики США на 3,5%, уровень инфляции и базовой инфляции оценивает в 1,7%. Безработицу в 2022 году регулятор ожидает на уровне 5,5%. В долгосрочной перспективе ожидается, что рост ВВП США составит 1,8%, уровень безработицы — 4,1%, а инфляция — 2%.





Эти оценки резко толкнули нефтяной маятник вниз – к 38 долларам за баррель сорта Brent. Кроме того, Минфин на очередных аукционах по ОФЗ не стал давать премию к рынку и провел самые слабые по размещенному объему торги с середины апреля.





Таким образом, в середине июня рубль вышел на коррекционную траекторию и "медведи" могут попытаться увести курс выше ключевых 70 рублей за доллар.