Рынок акций падение и взлёты переживает гораздо быстрее, чем реальный сектор. Если котировки отскочили от минимумов в конце марта, то признаки оживления американской экономики появились только спустя время, и не во всех них можно быть уверенным.

Открывшийся малый бизнес и сфера обслуживания вернули в экономику США 2,5 млн рабочих мест (безработица пока что составляет 13,3%) – очень хороший признак. Субъективный настрой бизнеса тоже начал улучшаться: PMI в производстве и сфере услуг в мае перешли к росту после нескольких месяцев спада. Опрос малого бизнеса от NFIB тоже показал отскок в мае.

Следующим этапом в экономику должно вернуться потребление. Этот показатель особенно важен, так как именно на расходы домохозяйств приходится свыше двух третей ВВП Соединённых Штатов. На графике ниже видна тесная связь между фондовым рынком и индексом потребительского настроения.

При том что рост S&P 500 в целом поддерживается потребительской уверенностью домохозяйств, за время восстановления котировок разрыв между ними и реальным спросом стал огромным. Окончательные данные за июнь Мичиганский университет опубликует 26 числа. На графике выше – предварительная оценка, которая достаточно оптимистичная, но даже её пока недостаточно, чтобы заметно уменьшить отставание от фондового рынка.

В докладе, опубликованном ещё в начале мая, директор Мичиганского университета высказывает мысль о том, что привычки потребителей меняются небыстро, и необходимость экономить и избегать массовых скоплений людей замедлит восстановление настроения потребителей. И это не очень хорошая новость.

Поэтому устранять отрыв котировок от реального сектора начал сам S&P 500, в конце прошлой недели перешедший к стремительному падению вплоть до линии поддержки – 200-дневной скользящей средней. Спад индекса ждали многие инвесторы, неверующие в отскок, но он всё равно выглядит слишком резким в отсутствие значимых информационных поводов.

Частично предсказать потребительскую уверенность помогут макроэкономические данные, которые выйдут на неделе: розничные продажи (вторник) и число новых разрешений на строительство (среда).