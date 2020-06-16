Выручка в мае вернулась к росту и увеличилась на 7% год к году… Детский мир (DSKY RX – без рекомендации) вчера опубликовал результаты за апрель и май 2020 г., показавшие, что компания достаточно эффективно адаптировалась к текущим рыночным условиям и после существенной апрельской просадки в мае основные финансовые показатели вернулись к росту в годовом выражении. В частности, выручка в апреле сократилась на 19,93% (здесь и далее – год к году) до 7,5 млрд руб., но в мае она увеличилась на 6,7% до 10,0 млрд руб. Также по итогам первых 11 дней июня темпы роста продаж Детского мира ускорились до 32,3%. При этом онлайн-выручка в апреле увеличилась в 3,7 раза до 2,9 млрд руб., а в мае – в 3,3 раза до 3,1 млрд руб.

…а скорректированная EBITDA увеличилась на 40%. В апреле валовая маржа Детского мира снизилась на 8,7 п.п. до 27,8%, но в мае она выросла на 0,6 п.п. до 29,6%, что отражает увеличение доли высокомаржинальных сегментов в выручке, в частности категории «одежда и обувь». Рентабельность по скорректированной EBITDA в апреле понизилась на 7,3 п.п. до 7,8%, но в мае она поднялась на 2,4 п.п. до 10,0%. При этом скорректированная EBITDA в апреле сократилась на 59% до 580 млн руб., но в мае выросла на 40% до 1,0 млрд руб. Чистый долг на конец мая составил 26,4 млрд руб., что эквивалентно 1,8 скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев (против 2,1 в конце мая предыдущего года).

Бизнес-модель компании демонстрирует эффективность. Финансовые результаты Детского мира за 3 кв. 2020 г., по данным на сегодняшний момент, выглядят весьма сильно, показывая, что недавняя смена высшего руководства не сказалась отрицательно на эффективности управления. Тем не менее мы считаем, что риски для компании нельзя игнорировать, учитывая сокращение реальных доходов населения, которое негативно отражается на спросе во многих сегментах рынка детских товаров, рост доли онлайн-сегмента и волатильность курса рубля. В настоящее время у нас нет рекомендации по акциям Детского мира.