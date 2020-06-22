Активы ФРС снизились, но это не катастрофа для рынка
На прошлой неделе баланс ФРС впервые уменьшился (на 74,2 млрд долл.) с февраля этого года. Основной спад в структуре баланса пришёлся на валютные свопы с иностранными центральными банками. Мировые ЦБ пользовались этим иструментом в период рыночного обвала, чтобы поддерживать ликвидность в своих финансовых системах. Необходимость в этом снизилась, что и нашло отражение в балансе.
S&P 500 начал заметно пробуксовывать, когда темп денежных вливаний замедлился (см. график ниже). При этом в части трэжерис, корпоративных бондов и ипотечных ценных бумаг активы Федрезерва только растут. То есть регулятор по-прежнему спасает долговой рынок США и опосредованно – рынок акций.
Второй фактор поддержки акций – это, как ни парадоксально, тот факт, что с рынка не уходит медвежий сентимент. Опрос Американской ассоциации индивидуальных инвесторов AAII говорит о сильном преобладании игроков на понижение, полагающих, что акции стоят очень дорого (и это правда по большинству популярных способов оценки). Исторически имеет смысл рассматривать ожидания участников AAII как лишний довод в пользу противоположного сценария (см. второй график выше).
Экстремально негативные ожидания розничных инвесторов предшествуют резкому росту котировок в ближайшей перспективе. В текущем моменте рынок уже заметно вырос, а пессимисты до сих пор не сдались. То есть вероятное покрытие коротких позиций даст дополнительный импульс для роста S&P 500.
Из важной макроэкономической статистики сегодня можно отметить продажи на вторичном рынке жилья (за май). Значимых корпоративных отчётностей не ожидается.
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