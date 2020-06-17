Вчера Федеральная резервная система наконец приступила к прямым покупкам корпоративных облигаций (до этого приобретались только ETF). ФРС собирается сформировать «широко диверсифицированный» портфель американских корпоративных бондов, обращающихся на вторичном рынке. Под критерии для выкупа попадают облигации со сроком погашения меньше 5 лет и с рейтингом ВВВ- по состоянию на 22 марта 2020, а также так называемые «падшие ангелы» – выпуски, недавно получившие мусорный рейтинг (то есть ВВ).

Тем временем экономика США показывает признаки восстановления, в том смысле, что «дно пройдено». Последняя статистика по розничным продажам и промышленному производству говорит об улучшении ситуации. Конкретно данные по продажам дают основания ждать роста потребительской уверенности, а это особенно важно для S&P 500.

Компании США наращивают долговую нагрузку невиданными темпами. Только за первые 5 месяцев 2020 года они взяли в долг свыше 1 трлн долл., то есть примерно в два раза больше, чем раньше брали за целый год. Некоторые компании, как например Apple, не хотят упускать шанс привлечь средства по околонулевым реальным ставкам. С другой стороны, многие промышленные компании просто вынуждены наращивать долговую нагрузку, чтобы пережить спад производства в условиях нестабильного спроса. И для тех, и для других работает ФРС, которая своими действиями снижает доходности.

Благодаря ФРС, ETF на инвестиционные облигации (LQD) уже выбрался из весеннего провала, как будто его и не было. Впоследствии регулятор расширит текущую программу и перейдёт к покупкам бондов напрямую у эмитентов (то есть не со вторичного рынка), объём этой программы может составить до 500 млрд долл.

При этом в своей вчерашней речи Джером Пауэлл подчеркнул, что ФРС будет «корректировать покупки корпоративных облигаций исходя из рыночных условий» и «не хочет никоим образом исказить функционирование рынка корпоративных облигаций». Первое утверждение вопросов не вызывает: ФРС оставляет себе пространство для манёвра. А вот «нежелание искажать рынок» выполнить невозможно, поскольку это искажение необходимо для финансовой стабильности США.