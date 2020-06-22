ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку на 100 б.п. Теперь она составляет 4,5%. Основные аргументы в пользу столь существенного снижения касаются повышения риска значимого отклонения инфляции от цели, составляющей 4%, вниз в 2021 г. Проинфляционные факторы, которые привели к ускорению годовых темпов инфляции в марте–апреле, практически исчерпаны. Экономическая активность остается низкой, что также требует поддержки со стороны ЦБ. В среднесрочной перспективе на инфляцию заметное влияние будет оказывать фискальная политика, размер и эффективность фискального стимула, направленного на поддержку экономики при выходе из кризиса, это может стать определяющим для денежно-кредитной политики в ближайшее время.

Также было отмечено, что текущий рост цен отстает от прогноза Центробанка, что также стало аргументом в пользу снижения ставки сразу на 100 б.п. Тон же комментария можно назвать умеренно мягким, регулятор допускает дальнейшее снижение ставки, но оно вовсе не гарантировано, все будет зависеть от динамики существующей и ожидаемой инфляции в среднесрочной перспективе. По нашему мнению, есть вероятность, что ЦБ сделает паузу в цикле снижения ставки, необходимо дождаться, когда эффект от уже произошедшего снижения проявится в полной мере, при этом мы видим потенциал для дальнейшего снижения до конца года.

ЦБ может пересмотреть уровень нейтральной ключевой ставки. Это, пожалуй, главный сюрприз прошедшего заседания, о возможности пересмотра глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в ходе пресс-конференции. В течение длительного времени ЦБ считал, что нейтральный уровень реальной ключевой ставки составляет 2–3%, что с учетом цели по инфляции в 4% дает номинальный уровень ключевой ставки 6–7%. Пересмотр может коснуться именно реального уровня. Это связано с тем, что ведущие ЦБ мира проводят крайне мягкую денежно-кредитную политику и вряд ли откажутся от нее в обозримом будущем, даже если пойдут на повышение ставок. Пересмотр нейтрального уровня ключевой ставки означает ее более низкий целевой уровень в долгосрочной перспективе.