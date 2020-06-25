В своем обращении к гражданам 23 июня В. Путин, помимо прочего, предложил с 1 января 2021 г. повысить НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн руб. в год, отметив, что дополнительные средства, полученные от этой меры, целевым образом будут направлены на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники, проведение операций. По оценке Президента, эта мера принесет дополнительно 60 млрд руб. в год (при общих доходах консолидированного бюджета в 35 трлн руб.).

Напомним, что вопрос о прогрессивной шкале налогообложения поднимается в той или иной форме почти каждый год. Не далее как в феврале этого года министр финансов А. Силуанов утверждал, что стабильность налоговых ставок будет гарантирована как минимум до 2024 г., в том числе и по вопросу НДФЛ. Что касается социальной справедливости (о том, что богатые должны платить больше), она, по мнению министра, уже довольно хорошо отражена в налогах на имущество и транспортном налоге (которые как раз и являются прогрессивными).

Одно из главных достоинств прогрессивной шкалы в налоге с доходов – ее социальная справедливость, однако недостатков, особенно в российских реалиях, на наш взгляд, больше. Так, например, между российскими регионами (куда собственно и поступает налог) велика дифференциация по доходам, и повышение НДФЛ лишь увеличит и так высокие доходы, например, Москвы, но практически не изменит доходы бедных регионов. Кроме того, большая дифференциация по доходам по России в целом (отсутствие большой прослойки среднего класса при наличии узкой, менее 1% населения, части очень богатых людей и большой доли населения с низкими доходами) снижает эффективность введения относительно простой прогрессивной шкалы. Кстати говоря, об этом в начале этого года высказывался и нынешний премьер М. Мишустин (возглавлявший ранее ФНС), отмечая, что прогрессивная шкала налога не принесет дополнительных доходов в бюджет РФ. Наконец, прогрессивность шкалы подоходного налога влечет за собой рост издержек администрирования: напомним, что доля незарплатных доходов у более обеспеченных людей гораздо выше (дивиденды, проценты и т.п. – которые невозможно предугадать заранее).

При этом подобные изменения могут частично удовлетворить возросший запрос о социальной справедливости со стороны обедневшего после коронакризиса населения (которого не коснется предложенное повышение налога).