Экономический советник американского президента Ларри Кудлоу вчера заявил о том, что второго «закрытия» экономики США не предполагается. Ту же мысль ранее высказывал и сам Дональд Трамп. Однако Кудлоу не исключает точечных закрытий.

В связи с подскочившими случаями заражения многие компании начали в частном порядке сворачивать деятельность. Например, Apple временно закроет 11 магазинов в четырех штатах США из-за вспышки коронавируса. Disney откладывает открытие парков развлечений в Калифорнии, во Флориде сотрудники просят сделать то же самое.

Советник Трампа рассчитывает на взлёт ВВП США на 20% в годовом выражении (то есть порядка 5% кв/кв) в третьем квартале этого года. По его словам, V-образное восстановление всё ещё возможно. Ряд показателей свидетельствует в пользу того, что дно было пройдено в конце весны. Так, розничные продажи в мае подскочили на 17,7% м/м. По PMI тоже наметился небольшой отскок, но производственные данные вроде промышленных заказов пока отстают.

При этом не все спикеры ФРС полагают возможным быстрый возврат к докризисным уровням. В среде инвестиционных банков только Morgan Stanley склоняется к V-образному восстановлению экономики США и ставит в том числе на циклические акции.

Однако вторая волна коронавируса даже без общенационального локдауна способна замедлить восстановление экономики. Из хороших новостей – то, что число смертей пока не растёт вслед за новыми случаями заражения. К тому же рынки уже живут с пониманием того, что в случае чего ФРС опять зальёт всё бесконечной ликвидностью.

Неожиданно возник новый риск – политический. Если в конце прошлого года переизбрание Трампа не стояло под сомнением, то коронавирус и особенно массовые протесты развернули ситуацию на 180 градусов. По последним опросам, Байден опережает действующего президента на 13-14%, причём в том числе за счёт «колеблющихся штатов» (тех, что определяют исход выборов). Для рынка победа Трампа была бы предпочтительнее, ведь демократы хотят поднять корпоративный налог с 21% до 28% и усилить регулирование промышленности в рамках экологической инициативы «Новый зелёный путь». Всё это сильно ударит по прибылям компаний.

Для действующего президента ситуацию мог бы спасти тот самый скачок ВВП, о котором говорит советник Кудлоу. Положение экономики остаётся сложным, все негативные сценарии пока не учтены в котировках, ведь рынок до сих пор больше верил ФРС.