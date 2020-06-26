Недельная инфляция остается сдержанной: по данным Росстата, на прошлой неделе она была на уровне 0,1% н./н. По нашим оценкам, годовые темпы роста цен поднялись до 3,2% г./г. При этом их постепенное ускорение – больше результат эффекта низкой базы прошлого года. Напомним, что после повышения НДС в начале 2019 г. проинфляционный эффект был недолгим, и, уже начиная с лета, инфляция стала слабеть. В итоге в ближайшие месяцы мы продолжим наблюдать постепенный рост годовых значений.

Впрочем, с учетом слабой экономической активности и гораздо более низким эффектом переноса девальвации рубля в условиях ограничительных мер и самоизоляции, а также принимая во внимание отсутствие ожиданий существенного ослабления рубля в перспективе до конца года, мы понижаем наш прогноз по инфляции – до 3,7% г./г. (против 4,5% г./г. ранее).

Отметим, что низкая инфляция — один из аргументов, позволяющих ЦБ снижать ставку. Однако это, на наш взгляд, сейчас не причина, а лишь фактор, снимающий ограничения для смягчения политики (если по каким-то причинам инфляция бы заметно повышалась, например, до 5-6%, мы полагаем, что ЦБ не мог бы на этом фоне проводить такое масштабное смягчение монетарной политики). Однако в этом году, как мы полагаем, даже целевой уровень инфляции не будет достигнут.

В этой связи пространство для снижения ставки будет определяться потребностями финансирования дефицита бюджета, а также темпами смягчения в других странах GEM. На данный момент, впрочем, острота фискальных проблем заметно снизилась: с повышением цены нефти сокращается ожидаемый дефицит (по нашим оценкам, при 40 долл./барр. до конца года он составит ~3,6 трлн руб.), при этом аукционы размещения ОФЗ проходят с переспросом. Мы сохраняем наш прогноз по ключевой ставке на уровне 4% до конца года.