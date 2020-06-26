Ликвидность автодивизиона, оценочно достаточная для полной остановки производства General Motors в течение года — $37,5 млрд при потребности около $27,3 млрд в 2020 году.

GM начал поэтапный запуск производства с 18 мая. В Китае продажи автомобилей выросли на +4% и +15% г/г в апреле и мае, в том продажи массовому потребителю —6% и +2% г/г, соответственно. Долговая нагрузка авто дивизиона по Net Debt/EBITDA очень низкая: (чистый долг отрицательный) —0,2.

Бизнес на уровне среднего по рынку или лучше:

• диверсификация производства между 8 марками

• средняя доля в США — 16,5%, в Китае — 12%, 30% на рынке пикапов в США

• маржинальность бизнеса на уровне среднего по рынку или лучше

• эффективный банковский бизнес: Cost/Income < 40%, CoR < 1.0%, залоги — автомобили, прибыль в 2009 и 2008 (была независимая компания AmeriCredit)

• массово электромобили начнут выпускать в 2020-2022 гг.

Мы рекомендуем принять кредитный риск компании General Motors в рамках инструмента CDS на горизонте 1,3 и 5 лет.

Основные риски:

• Продление ограничительных мер в связи с пандемией на срок существенно больше года.

• Риски выполнения целей по запуску линейки электромобилей, а также их конкурентоспособность.

• Возможность принятия недостаточно эффективных мер по реализации программы сокращения издержек.

General Motors — крупный производитель легковых и коммерческих автомобилей с долей в мире около 8,5% (США 16,5%, Китай 12%). Основные марки: Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC. Также владеет сопутствующим банковским бизнесом по автокредитованию. Компания имеет около 100+ заводов, в том числе 65% по балансовой стоимости в США. Персонал около 164 тыс. человек, в том числе 60% в США. Более 100% EBIT/EBITDA приходится на бизнес в Северной Америке (NA). Осуществляются инвестиции в производство электромобилей. Акционеры: 7% UAW (профсоюз промышленных рабочих), 93% free-float.