Курс рубля в течение завершающейся "разорванной" (из-за праздника в среду) рабочей недели преимущественно стабилизировался к доллару и к евро. При этом доллар колебался в диапазоне 68,5-69,9 рубля, а евро — в коридоре 77,4-78,3 рубля. Обе основные резервные валюты перед выходными ползли к верхней границе коридоров.

Рынок нефти в течение этого периода обновил максимум с 6 марта, поднявшись почти до 43 долларов, однако затем сполз вниз в рамках коррекции и цеплялся в конце недели за психологически значимый уровень 40 долларов. Внешние рынки посылали преимущественно негативные сигналы.

В целом же доллар по итогам рабочей недели вечером в пятницу прибавлял около 40 копеек до уровня 69,8 рубля, а евро — 65 копеек до 78,3 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Начало недели отмечалось падением российской валюты против евро и ростом к доллару на фоне соответствующей динамики на форексе, где европейская валюта тянулась в район отметки 1,135 доллара.

Дорогая нефть — выше 42 долларов за баррель поддерживала курс рубля в паре с долларом. Рынок "черного золота" колебался неподалеку от максимумов с 6 марта, когда произошел провал котировок из-за неспособности ОПЕК+ договориться о продлении сделки по сокращению добычи нефти с 31 марта. Игроки оценивали баланс рисков сокращения спроса из-за коронавирусных опасений и компенсационных действий ОПЕК+ по снижению добычи.

Поддержка рублю приходила и от общего спроса на валюты развивающихся рынков на фон слабости американской валюты на форексе. Опасения по поводу угрозы расторжения торговой сделки между США и Китаем сменились опровержениями Дональдом Трампом данной информации.

Выступление президента РФ Владимира Путина и предложенные им инициативы в ходе обращений к гражданам России также оказали поддержку рублю.

Провал рынка нефти в середине недели и тестирование им ключевого "круглого" уровня поддержки 40 долларов за баррель рубль отыгрывал спустя выходной в честь Дня Победы. Однако, поскольку мировые рынки довольно быстро стали корректироваться вверх, то и рубль не стал долго снижаться.

Более того, рынок нефти вечером в четверг усилил восстановительный рост и вернулся выше 41 доллара. К инвесторам стал осторожно возвращаться оптимизм на ожиданиях поддержки со стороны мировых финансовых регуляторов. Это успокоило и российский валютный рынок.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел, демонстрируя ощутимое снижение против основных резервных валют. Прохождение пика июньского налогового периода и неуверенная динамика рынка нефти в конце недели стали главным фактором давления на рубль.

Кроме того, конгрессмены США представили на рассмотрение Палаты представителей новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении газопровода "Северный поток 2".

Наконец основным раздражителем для инвесторов в рисковые активы стали опасения по поводу второй волны коронавирусной пандемии и соответствующих ей карантинных мер.

В этих условиях Минфин России на безлимитных аукционах разместил ОФЗ двух выпусков на 38,6 миллиарда рублей (по номиналу) при совокупном спросе 55,9 миллиарда рублей. Столь низкие объемы размещения наблюдались только в конце февраля и начале апреля текущего года. При этом эмитент предоставил инвесторам премию.

Таким образом, ослабление спроса на рублевый госдолг может стать еще одним фактором давления на рубль в конце июня — начале июля. В итоге курс доллара может вернуться выше психологически значимой отметки 70 рублей.