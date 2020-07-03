Успешный 2 кв. воодушевил Минфин на новый «подвиг»… Согласно представленному плану заимствований в 3 кв. Минфин планирует продать ОФЗ номинальной стоимостью 1 трлн руб. (поскольку погашений до конца года не будет, это соответствует чистому объему заимствований). Такой объем существенно больше плана 1 кв. и 2 кв. (по 600 млрд руб.) и предполагает, что конъюнктура будет такой же благоприятной, как во 2 кв. (когда фактически Минфин смог продать ОФЗ более чем на 1 трлн руб.). Однако во 2 кв. основными факторами выступили восстановительный спрос (от высоких уровней доходностей, образовавшихся после распродажи нерезидентами в марте), а также сильные ожидания по агрессивному снижению ключевой ставки (эти ожидания активно формировал ЦБ РФ на регулярных пресс-конференциях). Кроме того, во 2 кв. было крупное погашение ОФЗ 26214 на сумму 232 млрд руб. (то есть чистое размещение составило ~860 млрд руб.).

Сейчас эти факторы не имеют место быть: доходности ОФЗ являются исторически минимальными (и самыми низкими в GEM), а заметное снижение ключевой ставки от текущего уровня (=среднее ключевых ставок в других GEM) выглядит маловероятным (риторика ЦБ РФ также не свидетельствует о готовности агрессивно «резать» ставку дальше). В этой связи мы считаем, что Минфину не удастся выполнить план в полном объеме (без предоставления существенных премий 5-15 б.п., чтобы продавать на каждом аукционе 77 млрд руб.). Поскольку план Минфина сконцентрирован в сегменте 5-10 летних бумаг (на него приходится 700 млрд руб.), то дальнейший потенциал для ценового роста отсутствует (вероятно даже смещение на более высокие уровни доходностей из-за большого предложения и низкой премии к RUONIA).

… однако момент уже утрачен. Прошедший на этой неделе последний во 2 кв. аукцион свидетельствует о том, что ценовой рост окончательно утратил момент. Спрос на 5-летние ОФЗ 26234, предложенные в объеме 50 млрд руб., составил всего 20,4 млрд руб., при этом продать удалось лишь 11,4 млрд руб., предложив премию 10 б.п. по доходности (к уровням закрытия предшествующего аукциону дня). Несколько лучше обстояли дела с размещением плавающего 4-летнего выпуска ОФЗ 24021: благодаря тому, что Минфин предоставил дисконт к номиналу (в размере 75 б.п. по цене отсечения), удалось продать ОФЗ на ~17 млрд руб. Однако судя по спросу (133 млрд руб.), большинство инвесторов видит интерес к бумаге с более высокой премией к RUONIA.