По нашим оценкам, объем выпадающих нефтегазовых доходов в июле сократится до рекордных за последние месяцы значений и составит порядка 30 млрд руб., или 0,4 млрд долл. (в июне выпадающие доходы предварительно оценивались Минфином в 146 млрд руб.). Причиной для такого улучшения должен послужить значительный рост цен на нефть Urals в июне, которые вплотную приблизились к цене отсечения бюджетного правила (42,4 долл./барр.), составив 41,9 долл./барр. (против 31 долл./барр. в мае). В то же время сохранение выпадающих доходов на ненулевом уровне происходит также из-за сокращения физических объемов ОПЕК++ (добычи и экспорта) относительно первоначального плана Минфина (пока данные о физических объемах за июнь не опубликованы, но мы полагаем, что они остались на уровне июня, т.е. около 85% от плана). Исходя из этого, объемы продаж валюты в июле также должны сократиться, однако их объем будет сложнее предугадать: сейчас объем допдоходов, оцениваемый нами, сопоставим со средним объемом корректировки, которую Минфин регулярно делает каждый месяц (+/- 28 млрд руб.). В этой связи в июле можно было бы ожидать сокращения продаж валюты как минимум до 60 млрд руб. (0,9 млрд долл.).

В условиях снятия большой части ограничительных мер в РФ (= роста импорта товаров), сохранения относительно невысоких цен на нефть, а также исчерпания запаса ликвидных валютных активов в банковском секторе мы ожидаем ослабления рубля в летние месяцы (по мере восстановления экономической активности в РФ).