Курс рубля в течение завершающейся укороченной (на один день — из-за голосования по поправкам в Конституцию) рабочей недели преимущественно снижался и в итоге обновил минимумы с середины-конца мая. Так, доллар к завершению недели закрепился выше 71 рубля, а евро — выше психологически значимого уровня 80 рублей.

Российская валюта не очень-то обращала внимание на ценовые колебания нефтяного рынка, удерживавшегося выше психологически значимого уровня 40 долларов за баррель и тянувшегося к максимумам с 6 марта (около 44 долларов). Возросшие санкционные риски и ослабление спроса на рублевый госдолг после снижения ЦБ РФ ключевой ставки сразу на один процентный пункт оказывали давление на курс рубля.

В итоге, доллар в середине торгов пятницы за укороченную неделю рос на 1,6 рубля до уровня 71,4 рубля, евро — на 1,9 рубля до 80,2 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 3 тысяч.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В начале недели рубль по инерции снижался против доллара и евро на фоне ослабления аппетита к риску на мировых торговых площадках. Неуверенная динамика рынка нефти также не давала повода для уверенности рублевых "быков".

Дополнительное давление на российскую валюту оказывали обострившиеся геополитические риски. В частности, Евросоюз продлил секторальные санкции против РФ до 31 января 2021 года. Кроме того, сенат США, контролируемый республиканцами, включил на этой неделе дополнительные санкции в отношении "Северного потока 2" в проект бюджета национальной обороны.

Наконец, негативный фон для динамики курса рубля поддерживался скандалом, развернувшимся в США вокруг истории о якобы финансировании Москвой операций талибов против американских военных в Афганистане. Он стал одной из главных тем избирательной гонки в США.

Сенатор-демократ Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет США, предусматривающие введение ограничительных мер против российского президента Владимира Путина. Поводом стала статья New York Times, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств журналисты не предоставили. Более того, американский президент Дональд Трамп выразил сомнения в подлинности подобных сведений.

Прохождение в России пика июньского налогового периода и конверсия в валюту нерезидентами получаемых от российских компаний дивидендов добавляли давления на курс рубля.

Однако в середине недели – после выходного дня голосования — рубль предпринял попытку реванша и отскочил вверх после четырех торговых сессий падения. Рублевые "быки" оперлись на дорожающую нефть и общий рост спроса на рисковые активы.

Инвесторы на глобальных рынках отыгрывали общий рыночный оптимизм, зародившийся на новостях о вакцине от нового коронавируса COVID-19. Выход макроэкономической статистики еврозоны и США по рынку труда укрепил надежды на скорое восстановление глобальной экономики от "коронавирусного гнёта".

ПРОГНОЗЫ

Однако завершение укороченной рабочей недели сопровождалось резким провалом курса рубля против евро и доллара и обновлением ими 1,5-месячных максимумов. Очередной уход рынка нефти в минус и хеджирование инвесторами рисков перед выходными в условиях возросших геополитических рисков создавали негативный фон для рубля.

Ожидания роста импорта на фоне ослабления карантинных мер и упавший спрос на рублевый госдолг создают негативные перспективы для рубля. Так, доля нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей в июне сократилась на 1,03 процентного пункта — до 29,62%, оценил Национальный расчетный депозитарий.

Минфин на очередном аукционе смог разместить ОФЗ только на 28 миллиардов рублей (по номиналу) при спросе в 154,4 миллиарда. Инвесторы хотят премии, которую ведомство не готово предоставить.

Таким образом, рубль сохраняет потенциал для дальнейшего ослабления, и, похоже, что доллар закрепляется в коридоре 70-75 рублей – пока в его нижней части.