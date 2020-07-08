Минфин решил не предлагать фиксированную ставку… На сегодняшнем аукционе Минфин решил ограничиться лишь бумагами с плавающей ставкой купона. Предлагаются новые 6-летние ОФЗ 29014 с плавающей ставкой купона (равной фактической ставке RUONIA на каждый день текущего купонного периода) в объеме 450 млрд руб. (весь объем эмиссии).

… спрос на которую заметно упал, а нерезиденты в июне выступили продавцами. Напомним, что на предшествующем аукционе на прошлой неделе участники проявили слабый интерес к классическим бумагам с фиксированной ставкой купона, и ведомству даже с премией удалось реализовать лишь малую часть предложения. За прошедшую неделю на рынке ОФЗ произошла коррекция, в результате которой доходности вдоль кривой сместились вверх на 10-30 б.п. (хуже остальных бумаг выглядели длинные выпуски, их доходности поднялись вплотную к YTM 6,4%), что стало следствием фиксации прибыли при обнулении момента роста (слабый спрос на аукционах, неуверенная риторика ЦБ РФ и ослабление рубля). Стоит отметить, что локальные долги GEM продемонстрировали разнонаправленную динамику (Бразилия и Индия в плюсе, ЮАР и РФ в минусе). ОФЗ остаются самыми дорогими, для того, чтобы выйти на уровень Индии, ключевая ставка ЦБ РФ сейчас должна быть на 50 б.п. ниже. По-видимому, эти факторы и вызвали продажу нерезидентами ОФЗ в июне: согласно данным НРД, их доля снизилась на 1 п.п. (до 29,62%), что означает чистую продажу нерезидентами госбумаг в объеме 96 млрд руб. (~1,4 млрд долл.) и могло способствовать наблюдавшемуся ослаблению рубля.

Компромисс по цене плавающих бумаг пока не найден. Несмотря на выход большого объема средств с депозитов ЦБ РФ (вследствие их погашения) в день аукциона на прошлой неделе и предложенный Минфином ценовой дисконт к номиналу (0,75 п.п.), ведомство также не смогло реализовать большой объем 4-летних ОФЗ 24021 с плавающей ставкой купона RUONIA. Однако спрос участники проявили относительно большой (133 млрд руб.), что связано с запросом более высокой премии к ставке RUONIA, чем пока готов предоставлять Минфин. По словам представителя ведомства, «сейчас тестируется эластичность спроса на флоатеры в зависимости от цены продаж». По нашему мнению, премия 25-50 б.п. к RUONIA могла бы заинтересовать большинство инвесторов. Для размещаемых сегодня 6-летних ОФЗ 29014 это означает дисконт к номиналу 1,5-3 п.п. (по-видимому, это заметно больше текущего ориентира Минфина).