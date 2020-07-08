Золото растет благодаря ФРС
Цена на золото обновила многолетний максимум, пробилась через отметку 1800 долл. за унцию и достигла уровней 2011 года. Драгоценный металл оказался более «живучим», чем растущие ставки на долговом рынке: как правило спред трэжерис и золото имеют обратную зависимость. На графике ниже видно, что резко расширившийся в июне спред трэжерис быстро вернулся на флэтовую линию, тогда как золото продолжило восхождение, несмотря на предшествующий этому заметный рост.
Золото сейчас не ориентируется на показатели реальной экономики: рынок труда постепенно восстанавливается, бизнес приходит в себя. всё это должно было бы остудить рост драгоценного металла. В моменты, когда выходила хорошая макроэкономическая статистика, интересна и внутридневная динамика котировок золота: цена сначала проваливалась (логичная реакция), но в течение часа возвращалась обратно и продолжала движение вверх. Таким образом она дошла до уровня, на котором находится сейчас.
Фундаментальный расклад для золота не поменялся: количественное смягчение, отрицательные реальные ставки делают трэжерис практически бесполезными, а золото относительно более предпочтительным. Недавно Citibank заявил, что спот-цена на золото может достичь 1825 долл. за унцию в течение трёх месяцев, и металл сохранит привлекательность и в следующем году.
Драйвер роста номер один для золота – бесспорно, денежные вливания ФРС, которые не прекратились, несмотря на формальное уменьшение баланса регулятора. Согласно данным ФРБ Нью-Йорка, прямые покупки гособлигаций США на этой неделе должны составить 21,8 млрд долл., из которых 58,8% пришлись на понедельник и ещё 27,6% на сегодняшний день.
Если Федрезерв прибегнет к управлению кривой доходности (yield curve control, YCC), целенаправленно снижая долгосрочные доходности (которые и так отрицательные с учётом ожидаемой инфляции), то это подтолкнёт золото ещё выше.
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