Премия 25 б.п. к RUONIA устроила участников и Минфин. На вчерашнем аукционе участники проявили огромный спрос (265 млрд руб.) на дебютный 6-летний выпуск ОФЗ 29014. На этот раз компромисс между Минфином и инвесторами был найден: на уровне отсечки на 1,5 п.п. ниже номинала (98,5% от номинала) были удовлетворены заявки в объеме 64,3 млрд руб., что, на наш взгляд, является успехом (это больше, чем на предшествующих размещениях выпусков с плавающей ставкой купона). Таким образом, премия 25 б.п. к ставке RUONIA в настоящий момент позволяет ведомству найти необходимый интерес (для выполнения большей части объявленного на 3 кв. грандиозного плана по заимствованиям – нужно занимать по 77 млрд руб. каждую неделю). Однако не факт, что большой объем предложения бумаг от Минфина приведет к росту этой премии.

Дефицитный бюджет и небольшой потенциал для снижения ключевой ставки будут способствовать спросу локальных банков на ОФЗ (RUONIA+). По нашему мнению (подкрепленному данными НРД), основными инвесторами в ОФЗ (RUONIA+) являются локальные банки, для которых альтернативой являются КОБР (а также депозиты в ЦБ РФ, хотя они и не включены в список ВЛА), однако их привлекательность заметно снизилась, после того как ЦБ РФ перестал продавать свои облигации на аукционах ниже номинала. По нашим оценкам, в настоящий момент банковский сектор находится в состоянии структурного дефицита рублевой ликвидности (объем средств, привлеченных у Минфина и ЦБ РФ, превышает остатки на депозитах в ЦБ РФ и КОБР), но этот дефицит образуется лишь небольшим числом крупных банков, в то время как у остальных наблюдается избыток средств. Этот избыток размещается главным образом на депозитах в ЦБ РФ (2,8 трлн руб.) и лишь в небольшой части — в КОБР (709 млрд руб.). Выбор депозитов обусловлен в том числе послаблениями, которые предоставил регулятор системообразующим банкам для выполнения норматива НКЛ.

Мы считаем, что дефицитный бюджет будет способствовать увеличению рублевой ликвидности в секторе («бегство» в наличность, скорее всего, замедлится). Это в условиях небольшого потенциала по снижению ключевой ставки и низкого аппетита к кредитному риску будет способствовать интересу к ОФЗ (RUONIA+).