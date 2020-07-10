Курс рубля на завершающейся рабочей неделе демонстрировал разнонаправленную динамику к доллару и евро. При этом основные резервные валюты обновили максимумы с мая, поднявшись до 72,31 рубля (с 20 мая) и до 81,65 рубля (с 4 мая), соответственно, однако к завершению недели сползли ниже них.

Фактором курсовой динамики стало движение денежных потоков на рынке, определяемые выплатой дивидендов российскими компаниями и конвертацией их в валюту инвесторами, а также спросом на рублевый госдолг. При этом рубль раскоррелировался с нефтяными котировками на фоне роста санкционных и геополитических рисков.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю падал на 55 копеек до уровня 70,85 рубля, евро — на 10 копеек до 80,2 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом равнялась около 3,05 тысячи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль начал торговую неделю падением против основных резервных валют. Санкционные риски стали главным поводом для ослабления российской валюты, несмотря на рост нефтяных котировок. Так, после поступления на прошлой неделе негативных сигналов из США, на этой неделе санкционные сигналы пришли из Великобритании. На рынке появилась информация о готовящихся санкциях этой страны против отдельных граждан РФ.

Определенное давление на рубль оказали новости о снижении Минфином продажи валюты. Объем продаж ведомством по бюджетному правилу в период с 8 июля по 6 августа 2020 года составит 125,6 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 5,7 миллиарда рублей. С 5 июня по 7 июля этот показатель составлял 203,7 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели направлялось валюты в эквиваленте 10,2 миллиарда рублей.

Однако снижение российской валюты хотя и было ощутимым, сменилось продолжительной фазой укрепления. Рубль оперся на нефть, которая в свою очередь отреагировала на выводы управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) о том, что мировые запасы нефти в хранилищах начали сокращаться в июне. В странах ОЭСР они снизятся до 3 миллиардов баррелей к концу 2020 года с майского пика в 3,3 миллиарда, полагает EIA.

В то же время, рост рубля не носил устойчивого характера. Это было вызвано выплатой дивидендов "Роснефтью", которые многие игроки предпочли конвертировать в валюту, а также — сезонным ухудшением текущего счета платежного баланса.

Тем не менее, рост рубля длился четыре дня подряд, несмотря на слабый аппетит к риску на глобальных площадках из-за коронавирусных рисков. По данным университета Джонса Хопкинса, в США в последние сутки регистрировалось примерно по 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом (исторический максимум), за все время в США выявили более 3 миллиона случаев, а во всем мире — свыше 12 миллионов.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели сопровождалось неуверенной динамикой рубля, транслирующей изменение курса евро к доллару на форексе. Нефть также не давала четких ориентиров, хотя и стремилась удержаться около 43 долларов за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив, то кроме коронавирусных, инвесторы должны держать в уме геополитические риски после сообщения агентства Reuters о том, что администрация президента США Дональда Трампа планирует доработать на нормативные требования, которые запретят правительству США покупать товары или услуги у любых поставщиков, использующих продукты пяти китайских компаний, включая Huawei и ZTE.

В этих условиях Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29014 с погашением в марте 2026 года только на 64,319 миллиарда рублей (по номиналу), хотя спрос и составил 264,847 миллиарда рублей.

Таким образом, в отсутствие обострения по вирусным и геополитическим рискам курс может стабилизироваться около уровня 71 рубля за доллар. Летнее затишье может помочь в такой стабилизации.