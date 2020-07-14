Акция Netflix несколько раз подряд обновила рекордный уровень и получила щедрую оценку от Goldman Sachs (целевая стоимость 670 долл. за акцию при нынешних 550 долл.). Инвестбанк ссылается на рекордное число скачиваний приложения Netflix и хорошие долгосрочные перспективы компании. Однако цена акции оторвалась от консенсус-прогноза на целых 17%, и за последние три года такое всегда заканчивалось спадом (см. график ниже). Отчётность в четверг, скорее всего, окажется очень позитивной, но акция «перегрета», и для покупки лучше дождаться некоторого отката.

Бумаги Roku, производителя медиаплееров с поддержкой стриминговых сервисов (в том числе и Netflix), наконец совершила рывок. Рост акции ускорился на комментарии Macquarie о том, что выручка компании может расти на 35% в течение следующих трёх лет. Сейчас ROKU подскочила до уровней ноября (около 150 долл.) прошлого года и, судя по технической картине, в ближайшие месяцы имеет шансы на продолжение роста. Акция Roku, в отличие от Netflix, не стала бенефициаром удалённого режима работы, и, вероятно, сейчас появился хороший повод сократить отставание от лидера отрасли.

Много новостей приходит и из финансового сектора. Уже с сегодняшнего дня начинают отчитываться банки. JPMorgan – однозначный фаворит отрасли перед публикациями квартальных результатов. Акция JPM на прошлой неделе получила рекомендации на покупку сразу от нескольких инвестбанков, тогда как конкуренты по отрасли (особенно Wells Fargo) удостоились более сдержанных оценок. Динамика котировок с начала года это подтверждает: JPMorgan наиболее устойчив, а Wells Fargo – гадкий утёнок финансового сектора.

Перед банковским сектором в целом стоят неясные перспективы. Ввиду неопределённости, банки продолжат наращивать резервы под возможные потери по кредитам (это делается в ущерб прибыли). ФРС запретила банкам выкупать собственные акции в третьем квартале, а Wells Fargo ещё предписано снизить дивиденды. Предстоящие отчётности многое прояснят не только по банковскому сектору, но и опосредованно по экономике в целом.