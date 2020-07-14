На этой неделе цены на нефть корректируются перед встречей ОПЕК+, запланированной на 15 июля. Среди участников картеля пока нет единого мнения — продлевать ли текущие ограничения еще на один месяц. Напомним, что ранее министр энергетики РФ А. Новак прогнозировал дефицит на рынке нефти в июле в размере 3-5 млн барр. на фоне восстановления спроса. Мы полагаем, что картель не станет переносить текущие лимиты на август, и уровень сокращения добычи снизится с 9,7 млн б/с до 7,7 млн б/с. Сейчас цены и так находятся на достаточно высоком уровне, а дальнейший их рост может привести к восстановлению добычи в США. Пока замедление бурения там продолжается: по данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок снизилось до уровня 2006 г. и составляет всего 181 штуку. При этом добыча в стране, по данным Министерства энергетики США, сократилась с пиковых уровней на 2,1 млн б/с до 11 млн б/с.

В то же время спрос восстанавливается несколько быстрее, чем предполагал рынок. Так, Международное энергетическое агентство повысило прогноз по спросу в 2020 г. на 0,4 млн б/с до 92,1 млн б/с., в 2021 г. ожидается дополнительный рост до 97,4 млн б/с. О положительной динамике спроса говорят и опережающие индикаторы. Так, по данным Apple, запросы на прокладку маршрутов автомобильным транспортом выросли в Италии на 70% по сравнению с началом года (13 января), в Германии рост составил почти 50%, а в США – 21%. Данные также частично подтверждаются ростом трафика на дорогах. В небольших городах Германии он уже вырос на 25% по сравнению с докризисным уровнем. Тем не менее, в некоторых странах наблюдается возобновление роста заболеваемости, что угрожает новыми ограничительными мерами. Однако мы полагаем, что жесткие ограничения вряд ли будут приняты.

На этой неделе движение цен также будет в сильной степени зависеть от данных по запасам нефти в США: неделей ранее наблюдался значительной рост (+5,6 млн барр.), и рынок сейчас ждет сокращения запасов (на неделе, закончившейся 10 июля) на 1,8 млн барр. В целом мы полагаем, что в ближайшие 1-2 месяца возможна коррекция цен после смягчения ограничений по добыче ОПЕК+. Также стоит помнить, что на рынке сформировались огромные запасы нефти, которые довольно долго будут распродаваться. По ожиданиям Министерства энергетики США, мировые запасы нефти снизятся к докризисным уровням лишь к концу 2021 г. Тем не менее, на фоне значительного восстановления спроса цены продолжат расти в текущем году (в 4 кв. 2020 г. мы ждем, что средняя цена марки Brent достигнет 47 долл./барр.).