Мы оцениваем отчетность Газпрома как неплохую, но опасаемся, что результаты 2 кв. могут быть слабее. Так, если в 1 кв. средние спотовые цены на газ в Европе составляли 68 долл./1 тыс. куб. м., то во 2 кв. – уже 59,7 долл./1 тыс. куб. м. Однако, по нашим оценкам, ценовое «дно» все же было пройдено, и некоторое улучшение можно ожидать с 3 кв. Что касается выплаты дивидендов, то, во-первых, Газпром сохраняет планы направить на выплату 40% от чистой прибыли по МСФО, во-вторых, положительным моментом выступает корректировка на неденежные статьи, согласно дивполитике. Даже с учетом ожидаемых более слабых результатов во 2 кв. и вероятного ухода FCF в отрицательную зону, мы ждем, что по итогам 2020 г. Газпром сможет выплатить от 8 до 8,8 руб./акцию, что дает доходность от 4,1 до 4,5% (от цен на конец 14.07.2020). Наша рекомендация по Газпрому составляет 246 руб./акцию, потенциал роста – 26%.