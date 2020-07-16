На неделе крупнейшие кредиторы США опубликовали квартальные отчётности и поделились своими оценками происходящего в экономике.

Так, глава JPMorgan смотрит в будущее с пессимизмом, несмотря на недавнюю позитивную макростатистику. При этом он заверил, что банк готов к любым потрясениям и даже продолжит платить дивиденды в прежнем объёме. Схожего мнения придерживаются и в Citi: банк готов к трудностям, но быстрого восстановления ждать не стоит, и не факт, что худшее позади. Глава Wells Fargo откровенно говорит, что шокирован плохими результатами банка и отметил, что макроэкономическая ситуация оказалась ещё хуже, чем банк ожидал ранее.

Банки продолжают в ущерб чистой прибыли накапливать резервы под возможные потери по выданным ранее кредитам (см. график ниже).

Из четвёрки крупных кредиторов нарастить чистую прибыль смог только JPMorgan, заслуженно считающийся наиболее устойчивым и хорошо отлаженным бизнесом. В Bank of America и Citi произошёл спад прибыли, а Wells Fargo вовсе показал первый квартальный убыток с 2008 года. Wells Fargo отличился и самым резким приростом резервов: за прошедший квартал они подскочили более чем вдвое.

Накоплением резервов банки США вынуждены реагировать на ухудшающееся финансовое положение заёмщиков. По данным sifma, с января по июнь американские корпорации взяли в долг 1,4 трлн долл., что сопоставимо с полными годами в предшествующие периоды (см. график ниже). Корпоративный долг постепенно становится большим финансовым риском для Соединённых Штатов.

Заявления менеджмента банков о траектории восстановления пока расходятся с мнением экономического советника Трампа, который полагает, что V-образный отскок макропоказателей всё ещё имеет место. Но дело не столько в том, чтобы преодолеть кризис здесь и сейчас, сколько в том, что по итогам 2020 года долговых проблем в экономике США станет только больше. Исходя из результатов отчётностей, лучше всех к будущему подготовлен именно JPMorgan.