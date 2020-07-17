Вчера X5 Retail Group (BB+/Ba1/BB+) опубликовала результаты продаж за 2 кв. 2020 г. Чистая розничная выручка компании выросла на 13,2% г./г., при этом основным драйвером стали продажи магазинов у дома «Пятёрочка», увеличившиеся на 16,1% г./г. благодаря улучшению сопоставимых продаж (+6,0%) и расширению торговой площади (+12,2%). Выручка супермаркетов «Перекрёсток» увеличилась на 12,6% г./г. за счет роста торговой площади на 19,4% г./г., но сопоставимые продажи формата снизились на 2,4%. Выручка гипермаркетов «Карусель» снизилась на 34,3% г./г. из-за падения сопоставимых продаж на 8,4% и торговой площади на 32,1% г./г. Последнее было вызвано продолжающейся программой трансформации формата, в рамках которой 8 гипермаркетов были переданы под управление «Перекрёстка», и 3 магазина были закрыты.

Негативная динамика сопоставимых продаж супермаркетов и гипермаркетов была во многом связана с тем, что большинство магазинов данных форматов расположены в торговых центрах, часть из которых была временно закрыта, а оставшиеся столкнулись со значительным оттоком покупателей из-за распространения коронавируса.

В то же время ограничения на работу предприятий HoReCa (компания привела данные, что всего около 30% кафе и ресторанов в России предоставляли услуги по доставке во время ограничений) позитивно сказались на продажах продовольственных магазинов в целом, что отразилось в увеличении доли трат на продукты в потребительских расходах и повышении спроса на более премиальные товары.

Еще одним следствием распространения коронавируса стал рост спроса на онлайн-продажи товаров повседневного спроса. Для удовлетворения возросшего спроса X5 оперативно расширила логистические возможности онлайн-гипермаркета Perekrestok.ru, ускорила развитие экспресс-доставки из магазинов «Пятёрочка» и запустила экспресс-доставку из «Перекрёстков». В результате компании удалось нарастить онлайн-продажи во 2 кв. 2020 г. более чем в 4 раза г./г. до 5,1 млрд руб. и занять первое место в России по обороту онлайн-торговли продуктами питания.

X5 ожидает, что рентабельность по EBITDA во 2 кв. 2020 г. будет выше уровня 2 кв. 2019 г., который, в свою очередь, составил 8,3% и был самым высоким показателем со 2 кв. 2017 г. Среди основных причин высокий уровень продаж, и, соответственно, положительный эффект операционного рычага, рост операционной эффективности и повышение рентабельности по EBITDA онлайн-операций (в мае, когда онлайн-продажи достигли пика, онлайн-платформы X5 вышли на положительную EBITDA). Также компания указывает, что, начиная со второй половины июня, когда ограничительные меры начали сниматься, рост продаж магазинов у дома и супермаркетов начал ускоряться. Данная тенденция продолжилась и в июле.

Мы считаем, что по ряду причин было бы слишком оптимистично экстраполировать хорошие результаты 2 кв. 2020 г. и позитивный тренд, наблюдаемый в первой половине июля, на 2П 2020 г. и далее. Во-первых, мы ждем, что в обозримом будущем предприятия HoReCa будут восстанавливать утраченные позиции в тратах россиян в основном за счет снижения доли их трат в продуктовых магазинах. В то же время мы прогнозируем снижени реальных располагаемых доходов потребителей в текущем году, что окажет дополнительное давление на продажи ритейлеров. Что касается рентабельности по EBITDA, мы считаем, что она вернется к более «нормальным» показателям в районе 7% уже во 2П 2020 г. из-за исчерпания эффекта положительного операционного рычага и изменения поведения покупателей, которые, вероятно, станут более экономными и увеличат долю покупок, совершаемых по промо-акциям. При этом, в случае X5 благодаря лидирующему положению компании на рынке, ее операционной эффективности и сильной позиции на быстро растущем рынке онлайн-торговли продуктами питания, влияние описанных выше негативных факторов будет меньше, чем на большинство ее конкурентов, что, возможно, приведет к появлению дополнительных возможностей роста для X5.

Согласно нашим прогнозам, показатель Чистый долг/EBITDA компании, рассчитанный в соответствии с IAS 17, на конец 2020 г. составит 1,6х (по сравнению с 1,7х на конец 2019 г.) и останется на этом уровне до 2022 г., после чего продолжит снижение. В то же время, с учетом целевого показателя долговой нагрузки в 1,8х Чистый долг/EBITDA, учитываемого при определении размера дивидендов, мы не исключаем, что дивидендные выплаты компании могут оказаться более высокими, чем наши текущие ожидания, предполагающие выплату 90% чистой прибыли в виде дивидендов. Соответственно, показатель Чистый долг/EBITDA компании может быть немного выше, чем наши текущие прогнозы.

Облигации эмитента имеют низкую ликвидность, которая искажает их рыночное ценообразование: так, самый длинный выпуск Х5 1Р-3 котируется с YTP 6,8% @ март 2023 г., что соответствует очень широкому спреду 223 б.п. к кривой ОФЗ. Для сравнения, близкие по дюрации выпуски Магнита имеют спреды 120-130 к ОФЗ, которые остаются расширенными после мартовской распродажи (до нее они были на уровне 70 б.п.), однако сужения кредитных спредов мы не ждем. Cектор торговли продовольственными товарами мы считаем далеко не самым пострадавшим от влияния коронавируса (в частности, из-за того, что карантинные ограничения не включали запрет на деятельность продовольственных точек продаж). В их пользу выступают сохраняющиеся ограничения на поездки населения в страны дальнего зарубежья. Рекомендованный нами (30 апреля 2020 г.) к покупке выпуск ОКей Б1Р3 снизился в доходности на 1,2 п.п. (до YTM 8,4%), но, по нашему мнению, остается интересным для получения маржи над RUONIA (в 2020 г. у компании почти нет долга к погашению, но в целом долговая нагрузка повышенная – 3,7х EBITDA).