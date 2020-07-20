В среднесрочной перспективе пространства для значимого укрепления рубля нет
Ключевым фактором для дальнейшей динамики российской валюты остается глобальный аппетит к риску. Возможности роста нефтяных котировок являются ограниченными, поскольку определять динамику цен на нефть, на наш взгляд, продолжат перспективы восстановления мировой экономики, которые по-прежнему туманны.
Оказать поддержку рублю на предстоящей неделе может приближение пика налогового периода. Тем не менее, в среднесрочной перспективе мы по-прежнему не видим пространства для значимого укрепления рубля. В пользу такого сценария говорит медленное восстановление мировой экономики, трения между США и Китаем, распространение коронавируса в мире, антироссийская санкционная риторика, а также обратная конвертация дивидендов в валюту. Розничные продажи в России по итогам июня оказались на 7.7% ниже, чем в июне прошлого года, восстановившись с уровня —19.2% г/г по итогам мая. Устойчивость быстрого восстановления потребительской активности вызывает вопросы, поскольку реальные располагаемые доходы населения упали на 8% г/г по итогам второго квартала.
В предстоящую пятницу Банк России, как мы ожидаем, снизит ставку на 25 бп., желая оставить себе пространство для маневра в сентября. Тем не менее, цикл снижения ставки в России, на наш взгляд, подошел к своему логичному завершению. Подробный комментарий доступен по ссылке.
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