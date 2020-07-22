United Airlines опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2020 года и объявила о новых мерах реагирования на фактор COVID-19.

Как и весь сектор авиаперевозок в целом, United Airlines показала самые слабые результаты за всю свою историю. Выручка снизилась на рекордные 87% г/г и составила $1475 млн. Количество миль, преодоленных пассажиром (RPM), упало более чем в 20 раз – с 63 тыс. миль до 2,970 тыс. квартал. Закрытие границ из-за карантина по коронавирусу свело объем авиаперевозок к минимуму. В июне этот объем проявил тенденцию к увеличению, но пассажиры по-прежнему опасаются летать в связи с угрозой заразиться, находясь в салоне самолета. Загрузка самолетов United составила всего 33% против 86% годом ранее. Частично нивелировать спад выручки удалось за счет увеличения объема грузовых авиаперевозок на 36% при доле в выручке 27,3%.

Компания получила чистый убыток в размере $1637 млн против прибыли годом ранее. Однако результат мог бы быть еще хуже без радикальных мер по сокращению операционных издержек. Ключевые расходы на зарплаты и авиатопливо снизились на 29% и 90% соответственно. Это позволило компании показать убыток на акцию лучше ожиданий – $5,79 вместо $7,39. United планирует в третьем квартале наименьший среди конкурентов дневной размер денежных затрат. Они будут сокращены с $40 млн до $25 млн. Однако рост прибыли будет зависеть и от загрузки самолетов, которая в июле, по расчетам United, упадет до 45% с 58% в июне.

Перспективы United стали ухудшаться. Авиакомпания урезает количество рейсов на третий квартал. У нее меньше возможностей для увеличения выручки, чем у конкурентов Delta Air Lines и American Airlines. Однако, по мнению менеджмента, с учетом спроса на полеты принимаемые меры оптимальны.

Ранее компания объявила о возможном сокращении 36 тыс. сотрудников, а это почти половина ее штата в США. Это более радикальный подход к оптимизации персонала, чем у Delta Air Lines и American Airlines, которые сообщали о намерении сократить 17 тыс. и 25 тыс. своих работников соответственно.

Бизнес United Airlines, вероятно, будет сокращаться сильнее, чем у ее конкурентов. Доля компании на рынке авиаперевозок также сожмется. Однако компания сохранит ликвидность и третий квартал закончит с $18 млрд наличности. Это позволит ей сохранить стабильность и продолжить развитие в долгосрочной перспективе. Наша цель по акции United Airlines — $26,1.