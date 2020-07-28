Власти Калифорнии хотят обязать агрегаторы такси обеспечить до 60% трафика за счет электромобилей к 2030 году. CARB, орган, отвечающий за экологический мониторинг штата, выступает за то, чтобы форсировать перевод автопарков на электрическую тягу. Это связано с недавно представленными данными исследования о том, что выбросы CO2 и других продуктов сгорания от среднего автомобиля такси в 1,5 раза выше, чем от средней частной машины. Ведущие агрегаторы такси в США Uber и Lyft пока никак не отреагировали на эту идею, однако оба ранее заявляли о готовности внести посильный вклад в борьбу за чистоту окружающей среды. В частности, представители руководства Uber планировали взять на себя обязательства в рамках экспериментальных нормативов по числу электромобилей в собственном парке. В Lyft развили эту идею и допустили, что будут расширять аренду электрокаров, правда, с оговоркой, что для этого потребуются субсидии из госбюджета.

На наш взгляд, прямой угрозы для бизнеса Uber и Lyft предложение не несет. С одной стороны, пока лишь 1% рынка такси занимают электромобили, а значит электрификация оставшихся машин будет стоить рынку около $90 млрд. Это больше всей капитализации компаний данного сегмента. Даже если растянуть реализацию проекта до 2030 года, речь идет об инвестициях в экологию, сопоставимых со всеми инвестициями мирового автопрома. С другой стороны, переход на электромобили — это очевидный тренд. Он имеет настолько сильную поддержку среди пользователей такси, что, согласно опросам граждан США и Канады, они готовы доплачивать за возможность пользоваться электрокаром, поскольку это более экологичный вид транспорта.

Все это дает основание предполагать, что тренд на электрификацию такси будет поддержан и бизнесом, включая агрегаторы такси, и властями, и общественным спросом. В ряде штатов уже появляется прообраз территорий, свободных от машин с двигателями внутреннего сгорания. Власти Массачусетса и Колорадо субсидируют покупку электроавтомобилей, в том числе для коммерческих нужд. На этом фоне нет оснований ожидать, что акции Uber и Lyft будут негативно отыгрывать дальнейшие подвижки в сторону обязательного перехода на машины с электродвигателями. На горизонте ближайших месяцев обе компании смотрятся перспективно. Потенциал их роста составляет 32% и 38% соответственно.