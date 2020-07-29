Чего ожидать от заседания ФРС
Американский денежный регулятор сегодня озвучит решение по ключевой ставке, и глава ФРС будет комментировать текущую экономическую ситуацию. Рынок закладывает 100% вероятности, что ставка останется в текущем диапазоне 0,00 – 0,25%. В этом интриги никакой нет.
Интерес может вызвать пресс-конференция, на которой Джером Пауэлл может озвучить иные способы стимулирования экономики. Среди возможных стимулов – расширение перечня скупаемых с рынка и принимаемых в залог облигаций. Рынок привык к помощи ФРС и будет разочарован, если никаких дополнительных мер поддержки озвучено не будет, хотя в текущем моменте рынки функционируют нормально и никаких срочных мер не требуют.
Спикеры из Совета управляющих регулярно выражают свою позицию по экономической ситуации. Вот некоторые из озвученных недавно тезисов:
• Кворлс: Похоже, мы видим, что рынок серьёзно оторвался от фундаментальных показателей. Может произойти резкая переоценка активов.
• Харкер: Важно, чтобы ФРС сигнализировала, что политика останется неизменной в обозримом будущем.
• Брейнард: Сила восстановления зависит от будущей налогово-бюджетной поддержки.
• Бостик: ФРС, несомненно, следует рассмотреть дополнительные меры поддержки.
• Пауэлл: Продолжим искать способы улучшить кредитование малого бизнеса.
• Розенгрен: Экономике нужна будет дополнительная денежно-кредитная и налогово-бюджетная поддержка.
В целом спикеры ФРС привержены продолжению и, по возможности, расширению текущего стимулирования. Федрезерв оказался в ситуации, когда он сделал почти всё что мог: ставки и так на нуле, а QE запущено. Осталось только его модернизировать. Примечательно, что управляющие ФРС говорят о том, что экономике требуются не только монетарные, но и фискальные инструменты, то есть призывают власти принимать дополнительные пакеты мер поддержки.
Учитывая важность налогово-бюджетной поддержки экономики, исключительно важно, чтобы рынки не испугались резких заявлений кандидата в президенты Байдена (опережает Трампа с заметным отрывом) о том, что он будет повышать налоги. Байден пока что не делает упор на этом вопросе, но риск присутствует.
К сегодняшнему заседанию ФРС инвесторы не предъявляют особых требований. Регулятору достаточно заверить, что он готов в случае чего выйти на рынок с новыми мерами поддержки, приведённые выше заявления спикеров вполне это подтверждают. Спровоцировать перелом тренда в разных активах заявления Пауэлла не смогут: золото уверенно растёт, доллар падает, а акции топчутся на месте в ожидании хороших отчётностей.
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