Вчера после закрытия торгов опубликовали свои финансовые результаты тяжеловесы американского фондового рынка. Учитывая опыт предыдущих «горячих акций» – Netflix и Microsoft – можно было бы ожидать, что рынки на публикации отреагируют сдержанно. Распространено опасение, что всё хорошее, что технологический сектор мог взять от времени коронавируса, уже заложено в цене акций, и корпорации удивить уже не смогут. Но получилось всё гораздо лучше.

Финансовые показатели Facebook, Amazon, Apple и Google превзошли консенсус-прогнозы инвестиционных банков по выручке и чистой прибыли на акцию, даже несмотря на то, что Google впервые в истории продемонстрировал фактическое снижение выручки (см. график ниже).

График

Facebook смог нарастить выручку от рекламы вопреки бойкотам многих рекламодателей, которые выступили против позиции Цукерберга по социальным вопросам.

Amazon – безусловный фаворит. Компания Безоса показала рекордную чистую прибыль на фоне роста спроса как на продукцию со службой доставки, так и на облачные сервисы.

Apple смогла нарастить выручку во всех сегментах и географических зонах. Ни задерживающееся производство новых телефонов, ни перенос корпоративной презентации не омрачили настроения инвесторов.

Акции всех четырёх технологических гигантов выросли после публикации отчётности, бумаги Google – слабее других.

Для индекса S&P 500 такие результаты его крупнейших компонентов – это, пожалуй, одна из самых положительных новостей, которые только можно представить. Особую значимость хорошие показатели имеют в нынешний период нестабильности на рынках и при разговорах о втором пузыре технологических акций, наподобие того, что был в начале 2000-х. Отчёты показали, что ралли технологического сектора подкреплено фундаментальными показателями.

Фьючерсы на S&P 500 завершили вчерашний день очень сильным рывком из отрицательной зоны, как раз в тот момент, когда рынок начал понемногу скользить вниз. В настоящий момент по технической картине S&P 500 настроен на продолжение роста.



