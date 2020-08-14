Рынок акций США пришел в докризисное состояние
Рынок акций США пришёл в докризисное состояние
S&P 500 практически обновил исторический максимум, достигнутый непосредственно перед февральским обвалом мировых рынков. Однако нормализация рынка видна не только с внешней, но с внутренней стороны: рынком больше не движут макроэкономические события и новости пандемии коронавируса.
По данным V-Lab, средняя корреляция секторов рынка друг с другом упала до уровня конца января и составила 60,5% против 85,9% в марте. Это означает, что акции отдельных отраслей всё больше отыгрывают свою внутреннюю повестку, а общие для всех факторы теряют свою значимость – их всё меньше и меньше.
Выше на графике видно, как ETF на сектора S&P 500 постепенно рассредотачиваются, теряя связь друг с другом. Тот факт, что общая макроповестка ушла на второй план, отчасти можно списать на идущий сезон отчётностей, который имеет большее значение. В конечном итоге, США выходят если не из пандемии, то из локдауна, и экономические показатели (например, снижение числа заявок на пособия по безработице) говорят о плавной нормализации ситуации и создают общий благоприятный фон для рынка акций.
Кроме того, индексы растут широким фронтом: об этом говорит такой индикатор, как линия роста/падения. Согласно нему, в восхождении S&P 500 участвуют всё больше акций, а не только перекупленный технологический сектор.
Технический анализ предполагает, что американский фондовый рынок, вероятно, продолжит расти и с коррекцией или без неё обновит исторический максимум.
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