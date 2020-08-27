По итогам вчерашнего аукциона участники проявили высокий спрос в размере 297,4 млрд руб. на предложенные ОФЗ 24021 (в доступном к размещению остатке 132 млрд руб.), что на 75 млрд руб. больше, чем было на предшествующем размещении этих бумаг (две недели назад). Однако в этот раз Минфин смог реализовать бумаги (на сумму 85,18 млрд руб., скорее всего, среди ограниченного круга участников). Правда для этого пришлось предложить ценовой дисконт 20 б.п. (по цене отсечения 98,55% от номинала, что соответствует премии 36 б.п. к RUONIA) к котировкам вторичного рынка, сложившимся за день до аукциона. Стоит отметить, что после аукциона котировки на вторичном рынке не сильно просели (всего на 10 б.п. до 98,7% от номинала), то есть инвесторы не спешат избавляться от бумаг (даже те, которые купили на аукционе с дисконтом).

Таким образом, большинство участников рынка даже по прошествии длительного времени (три недели) с момента последней продажи Минфином бумаг по-прежнему готовы покупать бумаги лишь по более низким ценам (как мы полагаем в районе 98% от номинала, куда, скорее всего, в ближайшие недели цены и опустятся под давлением предложения). Конкуренцию ОФЗ с плавающим купоном составляют, прежде всего, КОБР (ставка равна ключевой, которая на 15-25 б.п. выше RUONIA), а также депозиты ЦБ РФ.

По нашему мнению, совокупность факторов (возросшие геополитические риски, необходимость для Минфина занимать, ослабление рубля и относительно низкие рублевые ставки) сейчас говорит в пользу рынка покупателей, т.е. они будут определять цену на аукционах (как мы уже отмечали, доходности еще не содержат премию за геополитические риски, а следуют лишь за общей динамикой долгов GEM).