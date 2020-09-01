Вчера Газпром (BBB-/Baa2/BBB) опубликовал финансовые результаты за 2 кв. 2020 г., который стал одним из тяжелейших для компании в последние годы с точки зрения падения EBITDA и денежного потока. Долговая нагрузка превысила 2,5х Чистый долг/EBITDA LTM, и мы полагаем, что ее рост продолжится.

Снижение доходов Газпрома во 2 кв. было обусловлено существенным падением экспортных цен реализации газа на фоне обвала спотовых цен в Европе (-58% г./г. до 63 долл./тыс. куб. м), а также сокращением объемов продаж газа по всем направлениям. Так, средняя цена реализации газа в дальнее зарубежье упала на 47% г./г. до 110,1 долл./тыс. куб. м, а объем экспорта в данном направлении снизился на 16% г./г. до 46,6 млрд куб. м. При этом средняя цена продажи газа странам бывшего СССР впервые с 2014 г. оказалась выше цены для дальнего зарубежья и составила 136,8 долл./тыс. куб. м (-12% г./г.), в то время как объем реализации в СНГ сократился на 19% г./г. до 5,6 млрд куб. м. Продажи газа на внутреннем рынке оказались более устойчивыми (-4% г./г. до 40,4 млрд куб. м), однако также пострадали от коронавирусных ограничений.

В результате выручка Газпрома сократилась на 34% г./г. до 1,17 трлн руб., при этом операционные затраты снизились лишь на 11% г./г. преимущественно из-за высокой доли постоянных и условно постоянных расходов с высокой инерцией. В итоге это привело к падению EBITDA на 81% г./г. до 94 млрд руб. Чистая прибыль при этом сократилась в меньшей степени (-52% г./г. до 154 млрд руб.) благодаря существенной прибыли по курсовым разницам в сумме 266 млрд руб.

Наряду со значительным падением EBITDA операционный денежный поток Газпрома во 2 кв. также пострадал от выплаты штрафа в пользу польской компании PGNiG в размере 1,5 млрд долл. Напомним, ранее Стокгольмский арбитражный суд обязал Газпром выплатить компенсацию PGNiG в связи с ретроспективным пересмотром цен поставок газа в Польшу. В результате операционный поток оказался отрицательным во 2 кв. 2020 г. Для финансирования капитальных вложений и выплаты процентов (30 млрд руб.) Газпрому пришлось использовать накопленные денежные средства, а также привлечь 190 млрд руб. заемных средств. Таким образом, даже с учетом сокращения капитальных затрат на 13% г./г. благодаря оптимизации инвестиционной программы свободный денежный поток Газпрома ускорил падение – до —326 млрд руб., что стало худшим квартальным показателем для Газпрома в последние годы. Частично отток средств компания смогла покрыть за счет полученных процентов (20 млрд руб.) и поступлений от совместных предприятий (23 млрд руб.).

В итоге объем ликвидных средств на балансе компании (включая краткосрочные депозиты) сократился более чем на 100 млрд руб. до 1,15 трлн руб. При этом общий размер долга Газпрома снизился на 90 млрд руб. до 4,42 трлн руб. в результате переоценки валютных обязательств на фоне укрепления рубля на конец 2 кв. 2020 г. относительно конца 1 кв. Таким образом, чистый долг вырос незначительно и составил 3,3 трлн руб., однако из-за падения EBITDA долговая нагрузка Газпрома превысила 2,5x Чистый долг/EBITDA LTM.