Минфину удалось найти давно невиданный спрос… В результате вчерашних аукционов Минфину удалось реализовать ОФЗ на сумму 215,4 млрд руб., при этом основной объем (187,6 млрд руб.) пришелся на размещение ОФЗ 29014 с плавающим купоном.

…со стороны узкого круга инвесторов. Стоит отметить, что инвесторы (в основном локальные банки и финансовые организации) плавающих ОФЗ в этот раз удовлетворились ценовым дисконтом всего в размере 0,1 п.п. к котировкам вторичного рынка, сложившимся за день до аукциона. Однако это произошло лишь из-за присутствия двух гигантских заявок (на 95 млрд руб. и 35 млрд руб.), которые и были удовлетворены. Таким образом, как и на аукционе неделей ранее, бумаги были проданы узкому кругу инвесторов (вероятно, госбанкам, которые, кстати говоря, являются основными получателями средств Казначейства РФ, то есть не испытывают избытка рублевой ликвидности). Без их участия ценовой дисконт, как мы полагаем, составил бы 0,5 п.п., а объем был бы ниже.

Однако после аукциона на первый план вышли геополитические риски. Несмотря на сохраняющиеся геополитические риски (но, казалось, несколько отошедшие на второй план), инвесторы проявили заметный интерес к классическим 10-летним ОФЗ 26228, которые были размещены с YTM 6,1% (в объеме 28 млрд руб.), что соответствовало премии всего 3 б.п. к уровням начала торгов до аукциона. Однако вскоре после окончания сбора книги заявок аукционов появились заявления представителя правительства Германии о том, что по результатам токсикологической экспертизы образцов, взятых у А. Навального, «были обнаружены несомненные доказательства применения химического нервно-паралитического отравляющего вещества группы Новичок», а также последовавшие резкие комментарии канцлера Германии («…А. Навальный является жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать», «…есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить»), которые для многих инвесторов увеличили вероятность реализации этих геополитических рисков (в виде ужесточения санкционного режима против РФ в результате скоординированного ответа ЕС и США, хотя пока официальные лица в США занимают выжидательную позицию).

Произошедшая коррекция за несколько часов фактически вернула локальный рынок к уровням недельной давности. Кривая доходностей ОФЗ сместилась вверх на 10-15 б.п. (разместившиеся вчера ОФЗ 26228 ушли на отметку YTM 6,21%, потеряв в цене 0,85 п.п.). Рубль вновь вернулся в район 75,5 руб./долл. (в условиях стабильных цен на нефть).

Инвесторы все еще не ждут введения жестких санкций. По нашему мнению, даже с учетом вчерашней коррекции российские активы (ОФЗ и рубль) все еще не содержат заметную премию за геополитические риски, что отражает низкую предполагаемую инвесторами вероятность введения жестких санкций (например, запрет на операции в евро и долл. некоторым российским госбанкам). Даже если жесткие санкции не будут введены, ухудшение отношений РФ с важнейшим торговым партнером не играет в пользу укрепления рубля наряду с другими факторами (восстановление импорта, в то время как физические объемы экспорта нефти и газа восстанавливаются медленно м./м., все еще демонстрируя отрицательную динамику г./г., а также выплаты дивидендов и увеличение вывоза капитала частным сектором).