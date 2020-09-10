Даже продажа дебютных бумаг не потребовала премии

По итогам вчерашнего аукционного дня Минфину удалось привлечь на локальном рынке большой объем средств (158,5 млрд руб. по номинальной стоимости размещенных ОФЗ). Весь остаток бумаг выпуска 24021 был размещен полностью (46,8 млрд руб.) по цене отсечения 98,54% от номинала (это минимальная цена за весь срок обращения бумаги за исключением одного дневного выброса цен в марте), которая предполагает очень небольшой дисконт 20 б.п. к ценам последних сделок до аукциона. Также инвесторы не стали запрашивать заметную премию ко вторичному рынку (в терминах доходности) по дебютному 10-летнему выпуску 29013: отсечка на уровне 96,25% от номинала (соответствует очень скромной премии 37,5 б.п. к RUONIA) позволила удовлетворить заявки на сумму 111,7 млрд руб. Размещение такого большого объема бумаг с минимальными ценовыми дисконтами (даже по дебютному выпуску) ко вторичному рынку было обеспечено, по нашему мнению, участием крупных локальных инвесторов (либо госбанки, либо финансируемые ими аффилированные финансовые организации), о чем свидетельствует наличие больших заявок на покупку (более 10 млрд руб.) в списке удовлетворенных.

Изменение риторики ЦБ РФ – еще один фактор не в пользу классических ОФЗ

Произошедшее укрепление рубля (пока больше похожее на временный отскок) пока слабо транслируется в рынок классических ОФЗ – доходности остаются вблизи локальных максимумов. Помимо геополитических рисков (сохраняется санкционная риторика со стороны ЕС и США из-за ситуации с А. Навальным), не в пользу снижения доходностей выступают высказывания представителей ЦБ РФ. В частности, у главы ЦБ РФ появились сомнения в реализации оставшегося пространства для снижения ключевой ставки (“есть пространство для снижения ключевой ставки, но надо думать, использовать ли его и когда”). Другой представитель регулятора заявил о том, что наблюдается “увеличение издержек в производственных цепочках, могут возникнуть проинфляционные риски раньше”. Стоит отметить, что раньше (до ситуации с А. Навальным и событий в Белоруссии) таких высказываний, свидетельствующих, по сути, о завершившемся цикле снижения ключевой ставки, не было. По нашему мнению, основными факторами, препятствующими дальнейшему снижению ключевой ставки, являются высокий вывоз капитала частным сектором, а также сокращение (с января по июль в этом году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) притока средств на рублевые депозиты. Произошедшее с начала этого года ослабление рубля не компенсируется дифференциалом рублевых доходностей к долларовым (с аналогичным уровнем кредитного и рыночного риска).